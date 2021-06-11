Стало известно, что случилось с бизнесом Ани Лорак после скандала с Константином Меладзе

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Ани Лорак может лишиться своего бизнеса. Такие события в жизни певицы многие связали с ситуацией, произошедшей после скандального интервью, касающегося Константина Меладзе.

Во время съемок в программе «Судьба человека» Ани Лорак неоднозначно сказала о том, что известный продюсер предлагал ей «нестандартные» отношения в обмен на быстрый карьерный рост. Многие подумали о харрасменте, но, когда эту тему начали активно обсуждать в прессе, певица сказала, что ее неправильно поняли. Вскоре стало известно, что у Ани Лорак начались проблемы с бизнесом. Ее компания была под угрозой закрытия, так как юридический адрес не соответствовал реальному. Юристы артистки несколько недель работали над этим, а сегодня, 11 июля, стало известно, что закрывать бизнес не будут.

На официальном сайте налоговой появилась информация о том, что статус компании Ани Лорак изменился на «действующую», хотя ранее был «находящаяся в процессе ликвидации». Юристы говорят о том, что при таком нарушении потеря бизнеса – это весьма распространенный опыт.