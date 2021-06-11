“Сортируешь мусор? Сними это”. Потап объявил челлендж, пообещав NFT-карточки за видео выброшенного в специальные урны пластика

Артист в качестве примера записал шуточное видео, показав, как выбрасывает пластиковую бутылку в предназначенную для этого урну.

“Ты считаешь себя современным человеком? Сортируешь мусор? Ездишь на электрокаре, велике, самокате? Прояви себя в моем челендже, помоги природе и самосознанию окружающих своим примером! Сделай как я! Это очень просто – выкинь пластиковую бутылку в урну. Сними это на видео, выложи в Insta,Tiktok, Facebook”, – призвал Потап.

По словам артиста, в публикациях необходимо также указать страницу соорганизатора челленджа – компанию My Impact Power.

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Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

За размещенные ролики участники будут получать баллы, с помощью которых смогут выиграть призы в виде NFT-карточек.

“NFT-лоты готовят лучшие артисты со всего мира. Первые пять карточек для My Impact Power были сделаны в коллаборации с Потапом. NFT-карточки выпускаются в ограниченном количестве”, – говорится в публикации на странице соорганизаторов челленджа.

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Публикация от @myimpactpower

Контекст:

Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) родился в 1981 году в Киеве. Он окончил Национальный университет физического воспитания и спорта, получив профессию учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию. Позже Потапенко учился в Киевском национальном политехническом университете, став после окончания магистром экономических наук, предпринимательской деятельности и аудита.

С 2006-го по 2017 год Потап выступал с певицей Настей Каменских в дуэте “Потап и Настя”. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских.

В январе 2021 года Потап заявил о намерении записать сольный альбом. Первая песня “Ровно” из альбома “Без рекламы” была презентована 21 мая, а спустя неделю состоялась премьера второй композиции “Кровь и любовь”.

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