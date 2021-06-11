 

Украина и США в июле могут подписать соглашения по безопасности – ОПУ

11.06.2021, 15:04, Новости дня
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“Сегодня (10 июня. – “ГОРДОН”) состоялось учредительное заседание рабочей группы для надлежащей подготовки визита президента Украины в США… Мы обсудили ряд соглашений, которые в повестке дня и должны быть подписаны во время этого визита. И часть этих соглашений касается безопасности”, – сказал Сибига.

Замглавы ОПУ отметил, что “документы в блоке безопасности и в военно-техническом сотрудничестве есть на повестке дня”, но не стал уточнять ожидаемое содержание соглашений.

“Давайте мы это оставим для двусторонних переговоров и финализации соответствующих договоренностей”, – пояснил Сибига.

По его словам, визит Зеленского в Вашингтон “имеет четкое направление результативности” – “от политики и безопасности до экономики и сотрудничества в сфере экологии”.

Президент США Джо Байден пригласил Зеленского в Вашингтон в ходе их телефонного разговора 7 июня, сообщил советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан. “Он сказал президенту Зеленскому, что c нетерпением ждет возможности приветствовать его в Белом доме, здесь в Вашингтоне, этим летом, после того как он вернется из поездки в Европу”, – отметил Салливан.

Зеленский в Twitter поблагодарил Байдена за приглашение и заявил, что очень ожидает встречи в июле, чтобы “обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США”.

Контекст:

В начале марта министерство обороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие.

В оборонном бюджете США на 2021 год на расходы на вооружения, личный состав, операции за рубежом и другие вопросы обороны предусмотрено $740 млрд. В документе, в частности, предусмотрены дополнительные санкции против газопровода “Северный поток – 2” и $250 млн военной помощи Украине.

Сенаторы США также представили в марте законопроект об усилении партнерства США и Украины в сфере безопасности. Проект закона разрешает предоставлять украинской армии помощь на сумму до $300 млн в год и еще каждый год $4 млн на обучение украинских офицеров. Комитет Сената США 21 апреля поддержал законопроект об усилении партнерства США и Украины в сфере безопасности.

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявляла 11 мая, что Соединенные Штаты видят возможность для роста партнерства с Украиной по обороне и безопасности. В частности, в Вашингтоне изучают возможность усиления сотрудничества между странами, говорила она.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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