 

В Москве на Красной площади российский активист открыл стрельбу из небоевого пистолета – СМИ

11.06.2021, 15:04, Новости дня
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“Перед кремлевским занавесом последуют выстрелы”, – говорил он.

При этом он, по словам очевидцев, выстрелил из небоевого пистолета сначала в воздух (два раза), а затем себе в голову.

О пострадавших в результате стрельбы информации нет.

Крисевича задержали. Фото и видеоматериалы с акции опубликовал Telegram-канал Readovka.

Перед акцией Крисевич показал “Открытым медиа” списанный охолощенный пистолет модели “Р-411”, который стреляет шумовыми патронами. На его рукоятке написано: “Контрольный выстрел”.

Контекст:

Крисевич известен тем, что в ноябре 2020 года в Москве возле здания ФСБ он в образе Иисуса Христа принял участие в перформансе, также посвященном политзаключенным. Другие активисты, одетые в плащи с надписью “ФСБ”, подожгли лежащие вокруг креста тома уголовных дел.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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