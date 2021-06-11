В операции по подрыву склада оружия в Чехии участвовал старший офицер ГРУ

В 2018 году команда Bellingcat и наши партнеры The Insider установили личности двоих людей, которых британская полиция обвинила в отравлении «Новичком» Сергея и Юлии Скрипалей. Ими оказались полковники ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига. В 2019 году команда Bellingcat установила третьего офицера ГРУ, принимавшего участие в операции по отравлению. Это был генерал-майор Денис Сергеев.

В ходе дальнейшего расследования команда Bellingcat установила, что Денис Сергее был одним из старших офицеров в/ч 29155 ГРУ. который в 2015 году руководил операцией по отравлению болгарского производителя оружия Емельяна Гебрева.

В 2020 году команда Bellingcat рассказала, что сотрудники в/ч 29155 (в том числе Чепига и Мишкин) находились в Чехии в период, когда на севере Моравии взорвался крупный склад оружия.

17 апреля 2021 года чешские власти объявили, что пришли к выводу, что за взрывами на чешских складах боеприпасов в 2014 году стояла войсковая часть 29155 ГРУ. Чешская полиция основывала свои выводы на недавно обнаруженной переписке, согласно которой Александр Мишкин и Анатолий Чепига под подложными документами запросили доступ на объекты. где хранились боеприпасы, именно тогда, когда там произошел взрыв.

Это расследование было проведено совместно с The Insider, Der Spiegel и respekt.cz.



Команда Bellingcat установила, что по крайней мере шесть сотрудников войсковой части 29155 ГРУ принимали участие в операции, которую чешские власти связали со взрывом склада боеприпасов в Врбетице 16 октября 2014 года. Этой операцией лично руководил командир части генерал-полковник Андрей Аверьянов, заместитель руководителя ГРУ, который инкогнито отправился в Центральную Европу именно тогда, когда проходила операция, и вылетел обратно в Москву всего через несколько часов после взрыва. Это была одна из двух известных тайных операций, в ходе которых Аверьянов лично ездил за рубеж, что говорит о важности этой диверсии для российских властей. Генерал-полковник Андрей Аверьянов — высокопоставленный военный. Судя по логам звонков, которые изучила команда Bellingcat, он непосредственно общался как с начальником ГРУ, так и с Кремлем.

В этой операции также участвовали как минимум еще двое офицеров ГРУ, которые незадолго до взрывов прибыли с дипломатическими паспортами в Будапешт (примерно в пяти часах езды от склада боеприпасов). Следует отметить, что по крайней мере один из этих дипломатов несколько месяцев спустя отправился в район, находившийся примерно на таком же расстоянии от столицы Болгарии. Это произошло в те дни, когда члены того же отряда ГРУ отравили Емельяна Гебрева химическим оружием.

Данные перелетов, обнаруженные Bellingcat, также говорят о том, что операция, вероятно, планировалась на более раннюю дату, но по невыясненным обстоятельствам была отложена примерно на неделю. По-видимому, в ходе операции сотрудники в/ч 29155 совершили несколько скоординированных поездок в Чехию через соседние страны, а также провели подготовительную миссию в Швейцарии.



Подготовка

25 сентября 2014 года генерал-майор Денис Сергеев и подполковник Егор Гордиенко прилетели из москвы в Женеву и остановились в гостинице Nash в аэропорту. Они путешествовали под подставными документами на имя «Сергея Федотова» и «Георгия Горшкова», выданными ГРУ. Впоследствии команда Bellingcat установила, что в 2018 году Сергеев был третьим участником операции по отравлению Скрипалей, и что и он, и «Горшков» шесть месяцев спустя отправились в Болгарию, чтобы отравить болгарского производителя оружия Емельяна Гебрева.

Утром после прибытия в Женеву Сергеев и Гордиенко взяли в прокате Sixt автомобиль BMW 116i. Согласно документам, поступившим в распоряжение Bellingcat, к тому времени, как пять дней спустя они вернули машину в службу аренды, они успели наездить 545 километров. В ходе одного из предыдущих расследований команда Bellingcat установила, что во время поездок в Женеву телефон Сергеева находился в районе французского альпийского курорта Шамони в 60 километрах от Женевы. Французские СМИ впоследствии сообщили, что западные разведки выяснили, что в/ч 29155 создала там тайную логистическую базу. Цель этой поездки неизвестна, но в эти дни Сергеев активно общался со своим начальником — генерал-полковником Андреем Аверьяновым. Согласно телефонным биллингам, ранее поступившим в распоряжение Bellingcat, Сергеев всегда тесно контактировал с Аверьяновым (оба использовали временные номера) во время операций за рубежом — в том числе во время операции по отравлению Скрипалей.

Генерал Андрей Аверьянов

2 октября 2014 года командир этих двоих шпионов генерал-полковник Андрей Аверьянов заказал билеты из Москвы в Лиссабон на рейс, который должен был вылететь через два дня, в субботу 4 октября. Аверьянов путешествовал в качестве туриста под подставной личностью Андрея Оверянова — эта фамилия отличалась от настоящей всего на две буквы. Неизвестно, хотел ли генерал ГРУ встретиться с кем-то в столице Португалии, или просто должен был попасть в Шенген через страну, которая выдала визу на эту подставную личность. Он также купил билет из Лиссабона в Вену на 7 октября, но не воспользовался им. Вместо этого позднее в тот же день (4 октября 2014 года) Аверьянов вылетел в Женеву, где его ждали Сергеев и Гордиенко. Два дня спустя (6 октября) он вернулся в Москву с пересадкой в Варшаве.

На следующий день Аверьянов и еще четверо сотрудников в/ч 21955 явились на работу в штаб-квартиру ГРУ в Москве по адресу Хорошевское шоссе 76Б. Все они купили билеты на разные рейсы на следующую неделю. Все места прилета находились в нескольких часах езды от чешского склада боеприпасов.

Полет с ведомыми

7 октября 2014 года генерал-полковник Аверьянов (снова использовав паспорт на имя «Оверянова») заказал билет на рейс «Аэрофлота» в Вену на 13 октября 2014 года. Обратный билет он взял на рейс через два дня (15 октября).

Тогда же подполковник Николай Ежов, также сотрудник в/ч 29155, купил билет в Вену на 11 октября 2014 — за два дня до начальника. Как и Аверьянов, он купил обратный билет на 15 октября. Он путешествовал под псевдонимом «Николай Кононихин».

В то же время еще двое сотрудников в/ч 29155 (Александр Мишкин и Анатолий Чепига) тоже купили билеты в Центральную Европу. Как и Ежов, они вылетели 11 октября — но не в Вену, а в Прагу. Они заказали билеты под подставными личностями продавцов спортивного питания «Александра Петрова» и «Руслана Боширова» — теми же, под которым они предстали в образе туристов в интервью RT четыре года спустя. Согласно данным о билетах, они не стали брать обратные билеты, видимо, решив определиться с временем возвращения позднее.

В то утро билеты купили еще два сотрудника в/ч 29155. Однако в отличие от остальных они собрались лететь под собственными именами: Алексей Капинос и Евгений Калинин. Более того, они вылетели под дипломатическим прикрытием, чтобы доставить дипломатическую почту в посольство России в Будапеште. Эти двое оперативников взяли билеты в Будапешт на 10 октября 2014 года, а обратные билеты, как и Аверьянов и Ежов, на 15 октября 2014 года.

Паломничество в Врбетице

В течение следующих нескольких дней агенты ГРУ собрались в Центральной Европе. «Петров» и «Боширов» приземлились в Праге 11 октября, заселились в отель и даже опубликовали в социальных сетях фотографии исторического центра города. Благодаря этому посту, пару оперативников удалось впоследствии отследить уже после отравления Скрипалей.

Примерно в то же время Николай Ежов приземлился в Вене. 13 октября в Вену прибыл начальник Ежова Андрей Аверьянов. В тот же день «Боширов» и «Петров» выехали из Праги в Остраву примерно в часе езды от склада боеприпасов, где заселились в гостиницу Corrado. Согласно данным телефонных биллингов, телефон Аверьянова подключался к австрийским сетям в течение всего пары часов после его прибытия, а в следующий раз был активен только днем 16 октября. Рабочая гипотеза состоит в том, что Ежов и Аверьянов поехали в Остраву (чуть более чем в трех часах езды от Вены), где двое агентов встретились с Мишкиным и Чепигой, а также, вероятно, с «дипломатами» Капиносом и Калининым, чтобы помочь в подготовке к установке радиоуправляемых взрывных устройств на складе в Врбетице.

В настоящее время неизвестно, как команде ГРУ удалось пробраться на склад, чтобы установить там взрывчатку. Как сообщили чешские правоохранительные органы и СМИ, Чепига и Мишкин, представившись потенциальными покупателями оружия из Народной гвардии Таджикистана, запросили доступ на закрытую территорию склада на период с 13 по 17 октября у Imex, одного из основных операторов хранилища боеприпасов. Неизвестно, попали ли эти двое на место благодаря контакту с Imex (представители компании утверждают, что они так и не приехали) или другим путем (например, через другого оператора хранения). Так или иначе, в 9:25 утра 16 октября 2014 года склад боеприпасов №16 в Врбетице взорвался. Были уничтожены 58 тонн боеприпасов, разрушены здания, а также погибли двое сотрудников Imex, содержавших хранилище.

Возвращение

Через несколько минут после взрыва склада боеприпасов в Врбетице Анатолий Чепига и Александр Мишкин сели на рейс «Аэрофлота» из Вены в Москву. Рейс взлетел в 10:05.

Двое других офицеров ГРУ (генерал-полковник Аверьянов и подполковник Николай Ежов позднее в тот же день поехали обратно в Вену и направились прямиком в аэропорт. Аверьянов (который пропустил обратный рейс, вылетевший накануне) купил в аэропорту Вены новый билет на 18:17 и прилетел обратно в Москву в 22:46 того же дня.

Николай Ежов, который накануне также пропустил обратный рейс, не возвращался в Москву еще несколько дней. Он остался в Австрии и заказывал обратные рейсы на период с 27 октября по 2 ноября, в итоге вылетев обратно в Москву 3 ноября 2014 года. В настоящее время у нас нет информации, оставался ли он в этот период в Австрии или возвращался в Чехию.

Сложная операция

Выводы предварительного расследования Bellingcat о взрыве на чешском складе боеприпасов в 2014 году подтверждают заявления чешских властей, которые связывают со взрывами в/ч 29155 ГРУ. Наши выводы также свидетельствуют о куда более сложной операции, чем считалось ранее, в которой участвовали не только шесть офицеров ГРУ под прикрытием, но и непосредственно командир в/ч 29155 генерал-полковник Аверьянов. Офицеры разведки такого ранга как правило не путешествуют под прикрытием из-за оперативных рисков. Наш анализ данных перелетов показывает, что, кроме этой, Аверьянов участвовал под прикрытием только в одной другой операции (в 2015 году).

Непосредственное участие в операции генерал-полковника Андрея Аверьянова также говорит о причастности политического руководства России. Аверьянов — не просто старший офицер российской военной разведки, который (судя по проанализированным нами телефонным биллингам) подчиняется непосредственно начальнику ГРУ. Он также прямо общается с Кремлем, в том числе (судя по логам звонков Аверьянова) с офисом министра иностранных дел Сергея Лаврова, с которым он неоднократно общался перед отравлением Скрипалей и после него.

Судя по всему, о масштабе и важности этой операции для Кремля свидетельствует и количество наград, полученных после операции членами подразделения, которые принимали в ней непосредственное участие. Ранее мы сообщали, что в декабре 2014 года Александр Мишкин и Анатолий Чепига получили высшие российские награды (ордена «Герой России». Примерно в то же время другие награды получили и другие члены команды, в частности Гордиенко и Ежов — об этом свидетельствуют слитые документы, с которыми мы ознакомились. Взятые в совокупности, все эти обстоятельства говорят о важности этой операции для военного и политического руководства России, а также о том, что эта миссия считается успешной.

В нашем следующем расследовании мы проанализируем вероятные мотивы этой операции, а также ее связь с отравлением троих граждан Болгарии в 2015 году.

Это расследование было проведено совместно с The Insider, Der Spiegel и Respekt.cz.

Основными исследователями со стороны Bellingcat выступили Христо Грозев и Йордан Цалов.