 

Украина решила отправить футболистов на Евро-2020 в майках с запрещенным лозунгом

11.06.2021, 14:44, Новости дня
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Футболисты украинской сборной намерены играть на чемпионате Европы с надписью «Героям слава», вопреки запрету УЕФА, сообщил пресс-атташе украинской команды Александр Гливинский.

«Эта форма была утверждена УЕФА и сейчас президент УАФ (Украинской ассоциации футбола, Андрей Павелко) находится в Риме и общается по этому поводу с представителями УЕФА. И так, мы собираемся играть в этой форме на чемпионате Европы», – сказал Гливинский, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Первый матч украинской сборной на Евро-2020 пройдет в воскресенье, команда сыграет со сборной Нидерландов.

Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что лозунги «Героям слава!» и «Слава Украине!» стали официальными символами команды.

Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.

В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.



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