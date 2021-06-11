Украина решила отправить футболистов на Евро-2020 в майках с запрещенным лозунгом

Футболисты украинской сборной намерены играть на чемпионате Европы с надписью «Героям слава», вопреки запрету УЕФА, сообщил пресс-атташе украинской команды Александр Гливинский.

«Эта форма была утверждена УЕФА и сейчас президент УАФ (Украинской ассоциации футбола, Андрей Павелко) находится в Риме и общается по этому поводу с представителями УЕФА. И так, мы собираемся играть в этой форме на чемпионате Европы», – сказал Гливинский, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Первый матч украинской сборной на Евро-2020 пройдет в воскресенье, команда сыграет со сборной Нидерландов.

Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что лозунги «Героям слава!» и «Слава Украине!» стали официальными символами команды.

Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.

В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.