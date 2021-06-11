Пушков оценил заявления Украины о войне из-за «Северного потока – 2»

«Киев отыгрывает партию угроз и запугивания, присущую западным странам», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление главы украинской компании «Нафтогаз» Юрия Витренко о возможности начала полномасштабной войны после завершения строительства газопровода «Северный поток – 2».

«Украинская сторона ничего не поняла и ничему не научилась. Вместо того, чтобы договариваться с Россией относительно сохранения части украинского транзита, они продолжают отыгрывать партию угроз и запугивания, присущую западным странам», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Из Киева часто звучат неумные и безответственные заявления, нацеленные лишь на нагнетание обстановки. Это одно из таких заявлений, – подчеркнул собеседник. – Это пример характерного для Киева примитивного давления, которое они использовали по вопросу о сооружении «Северного потока – 2».

«Но эту битву Украина уже проиграла, хотя давление с ее стороны было сильным, – отметил Пушков. – Теперь Киев добивается принятия мер против введения в действие уже построенного газопровода».

«Они продолжают линию на конфронтацию с Россией и угрожают войной. Какая война, кто будет ее вести? Украина объявит войну РФ из-за того, что будет введен в действие «Северный поток – 2» или НАТО будет воевать с Россией? Думаю, что руководитель «Нафтогаза» не отдает себе отчет в том, что он говорит абсолютно абсурдные вещи», – заключил сенатор.

Напомним, руководитель украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» якобы может привести к началу полномасштабной войны.

По версии главы Нафтогаза, завершение проекта будет «означать, что пророссийская позиция продвигается за счет Запада». «Худшее развитие событий – это не только то, что мы с 2024 года потеряем большую часть ВВП», – сказал Витренко.

По его словам, «самое худшее то, что это повышает риск полномасштабной войны». «Худшее развитие событий – это когда украинцы, и не только украинцы, но и многие страны Восточной Европы, по сути, увидят, что Запад не подкрепил свои слова делами, это стало бы сильным ударом по прозападному выбору этих стран», – посетовал глава Нафтогаза.

В пятницу глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что «Северный поток – 2» якобы «угрожает европейской энергобезопасности и в действительности подрывает безопасность некоторых» американских «близких партнеров, включая Украину и другие государства на восточном фланге НАТО».