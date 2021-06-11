 

Пермский Хабад пригрозил силой снять Звезду Давида с памятника «царю-антисемиту»

11.06.2021, 23:17, Разное
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Лидер Пермского Хабада раввин Шолом-Дов-Бер Петров заявил, что, если власти Ленинградской области не удалят могендовид с памятника Александру III в Гатчине, он прикажет сделать это силой.

Пермский Хабад является наиболее авторитетной организацией западноуральских хасидов. Цадик Петров отдельными каббалистами считается вторым пришествием Менахема-Мендла Шнеерсона, его же, в свою очередь, считают Машиахом, возвращения которого ждут все хасиды. Власти Пермского края вынуждены считаться с Хабадом по широкому кругу вопросов, в том числе по территориальному. В 2016 году движению удалось отторгнуть 0,6 га земли от города Перми. Однако заявления относительно федеральной повестки gермский Хабад делает впервые.

– Царствование Александра III началось с еврейских погромов, продолжилось принятием позорных «Майских правил», которые лишали евреев и без того птичьих прав в государстве. «Майские правила» были столь же несправедливы к евреям, как известные «Майские указы» несправедливы к врачам и учителям, – заявил раввин Петров.

Пытаясь объяснить, что чувствуют хасиды, видя Звезду Давида на пиджаке «царя-антисемита», Шолом-Дов-Бер Петров привёл спорную, но сильную аналогию: «Представьте, если бы Адольф Гитлер на каком-нибудь портрете держал в руках православную икону. Что бы чувствовали православные? То же самое мы чувствуем, видя могендовид на Александре. Насколько добр и справедлив был его отец, Александр Второй, настолько же зол и нетерпим был царь Александр Александрович».

Вечером в понедельник стало известно, что угроза возымела действие – могендовид с памятника решили удалить.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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