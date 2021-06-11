Полный провал! – Личное мнение

Вчера во МХАТе прошла генеральная репетиция с Бузой перед премьерой. Даже мне, человеку, которому наступил на ухо медведь, стало больно.

Оленька пела вживую. Ну, как пела? В конце кто-то из артистов сказал, что это — полный провал, а студенты (или кто там сидел в зале на репетиции) бурно зааплодировали высказанному мнению:

https://t.me/lenamiro/8980

Видео: Телеграм

Это действительно больно. И выглядит жалко. Да что там — это просто печаль какая-то, но провал ли это?

Нет, это точно не провал.

Все билеты распроданы. Их нет в кассе, у перекупщиков, на специальных сайтах.

Что является мерилом успеха в искусстве? Да-да, висеть в музее веками, но — нет. Показатель успеха — сумма сборов. Будь то кино, театр или те же билеты в музей.

Давно все обсуждали какую-либо постановку во МХАТе? Ах, никогда? А билеты там как продавались? Никак?

Зато теперь вся страна обсуждает театр, а билеты проданы. В чём не прав тот, кто позвал гОленьку Бузову, чтобы та хорошенько так попозорилась своим безголосьем?

Схема эта не уникальна. Театр с того и начался — вырос из средневековых цирков уродов. У нищих покупали горбатых детей, карликов и прочих обиженных судьбой.

Ни петь, ни танцевать они не умели. Зато отчаянно развлекали толпу своим уродством, а та глазела на чужое несчастье, ржала, гоготала и платила деньги.

Стояли и радовались: пусть я кухарка, зато не горбатая! А вот карлик бегает — гы-гы-гы.

Ну, я же вам говорю: ничего нового. Взяли в спектакль бесталанную гОленьку и собрали кассу.

Вопрос тут не к театру, не к Бузовой, а только к вам мои дорогие: что вы за люди такие? Мне правда вот интересно. XXI век, повсюду айфоны и права человека, а вы скупили все билеты, чтобы посмотреть, чем вы лучше Бузовой!

Вас действительно развлечёт, как несчастная гОленька будет позориться?

Это — провал. Но не спектакля, а ваш. Нашей с вами цивилизованности.

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