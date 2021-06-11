Ты не ты, когда беден

Почему российские власти передумали бороться с нищетой? Просто бедные от них зависят.

На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме много о чем говорили: о долларе США, о льготной ипотеке, о налогах, о прививках и т. д. О чем только не говорили. Иногда даже приходилось задумываться: а при чем тут экономический форум? Но я что-то не слышал, чтобы там обсуждали проблему бедности в России. Или это не экономическая проблема? Но это вроде как сегодня не причина, чтобы быть вне повестки форума.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

По официальным данным Росстата, за 2020 год в РФ насчитывалось 17,8 млн человек беднейшего населения — с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (11 312 руб.), доля беднейшего населения в общей численности населения страны составила 12,1%.

Я специально говорю о «беднейшем» населении, а не о просто «бедном», потому что сами понимаете: что такое сегодня 11 312 рублей дохода в месяц? Если вычесть квартплату, расходы на медикаменты и пр. — что останется? Так что эти официальные оценки, конечно, представляются заниженными. Тем не менее власти, казалось бы, осознают важность этой проблемы. Еще в далеком теперь уже 2003 году в президентском послании Федеральному собранию была поставлена задача преодоления бедности. Обращаю ваше внимание, речь тогда шла именно о преодолении бедности.

Прошло много лет, и в указе президента от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» был установлен такой целевой показатель: снизить уровень бедности в два раза по сравнению с 2017 годом. Здесь важно уточнить, что такая задача — снизить уровень бедности в два раза — уже ставилась в 2018 году. Только должно это было произойти к 2024 году. Однако властям стало очевидно, что задача выполнена в срок не будет, поэтому все и сдвинули аж до 2030 года.

Подведем краткий итог упражнениям властей в целеполагании и постановке соответствующих задач по решению проблемы бедности.

В 2003 году в РФ была поставлена задача преодолеть бедность, а сегодня мы только надеемся снизить ее уровень в два раза к 2030 году по сравнению с 2017 годом.

Не великоват ли срок будет для только частичного решения столь важной проблемы — 27 лет?

Кстати, уточним, что означает решение этой задачи — снижение к 2030 году уровня бедности в два раза по сравнению с 2017 годом. А это значит, что в стране должно быть менее 6,5% бедного населения. Сегодня, напомню, почти в два раза больше, и к достижению цели мы практически не продвинулись.

Почему так происходит, ведь богатейшая, казалось бы, страна? А вот значительная часть населения — беднейшая. Да, так, как видим, бывает.

Для большего понимания проблемы предлагаю проанализировать структуру денежных доходов населения РФ и то, как менялась эта структура в последние годы.

Росстат выделяет четыре основных источника денежных доходов населения: оплата труда наемных работников, социальные выплаты, доходы от предпринимательской деятельности, доходы от собственности и прочие денежные поступления. Если посмотреть, что происходило с изменением этой структуры в РФ в ХХI веке, то отметим, что доля оплаты труда в общих денежных доходах населения сильно не изменилась: как была около 60%, так и осталась (по итогам 2020 года — 58,5%).

Зато самые важные изменения происходили с другими составляющими частями денежных доходов. Если доля доходов от предпринимательской деятельности в денежных доходах населения в 2000 году составляла, по данным Росстата, 15,4%, то по итогам 2020 года она опустилась до 5,2% (почти в три раза!). И это не было каким-то снижением, вызванным коронавирусным кризисом в 2020 году. Все 2000-е годы доля доходов от предпринимательской деятельности неуклонно снижалась.

Напротив, доля социальных выплат все эти годы устойчиво росла: с 13,8% в 2000 году до 20,8% в 2020 году. Вообще сегодня доля социальных выплат в денежных доходах населения достигла рекордных значений (по итогам I квартала 2021 года, кстати, 21,7%) — такого показателя даже в советские времена, когда, казалось бы, государство вообще было целиком и полностью ответственно за доходы граждан, не было. Самая высокая доля социальных выплат в денежных доходах населения была зафиксирована тогда в 1985 году — 16,3%. Сегодня этот показатель, как видим, существенно выше того «советского».

И еще. Доля доходов от собственности в денежных доходах жителей в 2020 году составила 4,4%, а в 2000 году она равнялась 6,8%.

Таким образом, в ХХI веке в РФ в структуре денежных доходов населения произошли очень важные изменения.

Доля социальных выплат заметно увеличилась, а вот доля доходов от собственности, и в особенности доходов от предпринимательской деятельности, сильно снизилась. То есть люди стали гораздо более зависимыми от того, что им даст в виде социальных выплат государство.

Их благополучие стало гораздо меньше зависеть от того, что обеспечивало бы им независимость: от предпринимательской деятельности и от собственности.

Такая реструктуризация доходов жителей по источникам обеспечивает устойчивость действующей власти. Люди зависимы в материальном плане, значит, управляемы. Собственно говоря, сама политическая реальность новейшего времени полностью подтверждает это.

Но есть проблема, огромная проблема, которая очень трудно решается с такой структурой доходов: бедность. Причем, как показала жизнь, эта проблема не решается удовлетворительно даже с поступлением в страну триллионов нефтедолларов от экспорта нефти.

Проблема в том, что только за счет наращивания социальных выплат задача преодоления бедности решена быть не может. Критично важно развивать предпринимательство, укреплять институт частной собственности, делать так, чтобы люди в большей степени сами себя обеспечивали, только тогда появляется шанс уйти от бедности. Можно «раздавать рыбу», а можно «удочки» — это все о том же.

Но делать людей более независимыми с точки зрения их доходов для властей опасно. Ведь независимые люди и думать будут по-другому, и голосовать. Да и, в принципе, большая независимость противоречит скрепам нынешней системы правления в государстве. Сегодня здесь работает другой принцип: «зависим — значит управляем».

Так что у российской бедности есть вполне серьезные политические причины. Был ли это осознанный выбор властей — вопрос дискуссионный. Результат известен: богатая страна и бедное население.

Игорь Николаев, доктор экономических наук

—