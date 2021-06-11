 

Volkswagen представил минивэн Multivan T7 новой генерации

11.06.2021, 14:16, Новости дня
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Немецкий бренд Volkswagen готовится к выходу новой модели Volkswagen Multivan T7.

Официальная премьера состоится 10 июня. Сообщается, что модель сохранила надежную платформу MQB. Новинка оснащается электрическим переключением трансмиссии и электронным стояночным тормозом. В салоне производителям удалось добиться увеличенного пространства для комфортного размещения до 7 пассажиров.

Под капотом могут задействовать 1,4-литровый бензиновый агрегат и электромотор с суммарной мощностью 242 л.с. За дополнительную плату клиенты смогут заказать модификацию фургона, который оснащается панорамной крышей. Остальные характеристики будут объявлены несколько позже.



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