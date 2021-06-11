 

Только водой или с мылом: как правильно мыть фрукты и овощи?

11.06.2021, 14:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Вода, щетка и немного терпения

По словам экспертов Управления по санитарному надзору и качества пищевых продуктов США (FDA), покупные фрукты и овощи — это настоящий рассадник инфекций. Болезнетворные бактерии могут попасть на них еще в процессе выращивания, например, через вредные вещества в почве или просто грязные руки фермеров. После того, как продукты попали на прилавок, к ним прикасаются и грузчики, и продавцы, и покупатели. А кто-то мог и чихнуть на черешню, которую вы купили сегодня.

Вот как правильно мыть фрукты, овощи, ягоды и зелень:

  • Сначала тщательно вымойте руки с мылом. Рекомендуется потратить на это занятие не менее 20 секунд.
  • Срежьте гнилые места или побитые бока овощей или фруктов. Если это апельсин, сначала вымойте его, чтобы предотвратить попадание бактерий на мякоть.
  • Держите продукт под проточной водой и осторожно протирайте его руками.
  • Твердые овощи или фрукты следует хорошенько обрабатывать чистой щеткой.
  • Если вы моете зелень и крестоцветные — салат, шпинат, капусту — сначала удалите верхние листья, а потом поместите продукт в миску с чистой водой и прополоскайте. Затем промойте под проточной водой.
  • Очищать от от песка и грязи ягоды и грибы также нужно под краном, аккуратно протирая их пальцами.
  • Вытрите продукты куском чистой ткани либо бумажным полотенцем.

А как же мыло, чистящие средства и уксус?

Ни в коем случае. Во время пандемии появилось поветрие о том, что для защиты от коронавируса необходимо обрабатывать продукты с мылом, в том числе с легкой руки горе-врачей. Так, в прошлом году в соцсетях широко распространился видеоролик, в котором семейный врач утверждает, что фрукты и овощи нужно мыть с мылом в течение 20 секунд, по аналогии с рекомендациями по мытью рук.

Профессор Бенджамин Чепмен (Benjamin Chapman) из Университета штата Северная Каролина считает, что такая «профилактика» может привести к раздражению желудка, которое будет сопровождаться тошнотой, рвотой, диареей и болью в животе. Дело в том, что поверхность некоторых продуктов пористая, на ней могут задерживаться частицы мыла.

«Наш желудок не создан для контакта с такими компонентами», – считает он.

И тем более ни в коем случае нельзя использовать отбеливатель и другие чистящие средства, которые не предназначены для обработки пищевых продуктов. Подобные «эксперименты» могут закончиться летальным исходом.

Нет никаких доказательств и тому, что лимонный сок или уксус лучше очищают фрукты и овощи. Более того, они могут оставлять нежелательные и вредные для вашего здоровья отложения на продуктов.

Некоторые исследования показали небольшую эффективность раствора пищевой соды в удалении некоторых загрязняющих веществ, однако эксперты по-прежнему сходятся во мнении, что для качественного мытья фруктов и овощей достаточно проточной воды, щетки и пары ловких рук.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.04 / Минпросвещения объявило об отмене выходных для школьников на майские праздники

12.04 / Мнение: Пожар на фабрике “Невская мануфактура”

14.10 / Женщина, которая съела сотню младенцев

24.08 / Скандалы: «Это важное произведение о современности, о России, о любви»

26.06 / Новые правила для автомобилистов с 1 июля: подробно об изменениях

17.02 / Беременная возлюбленная Дмитрия Шепелева показала первый снимок с округлившимся животом

20.10 / Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в НАТО

12.08 / В Москве шестилетний мальчик умер после прививки от кори

19.12 / Мнение: 2 гвоздики товарищу Сталину. Декабрь 2020

28.11 / «Медиазона»: петербургским силовикам запретили мириться в суде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика