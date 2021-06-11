Только водой или с мылом: как правильно мыть фрукты и овощи?
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Вода, щетка и немного терпения
По словам экспертов Управления по санитарному надзору и качества пищевых продуктов США (FDA), покупные фрукты и овощи — это настоящий рассадник инфекций. Болезнетворные бактерии могут попасть на них еще в процессе выращивания, например, через вредные вещества в почве или просто грязные руки фермеров. После того, как продукты попали на прилавок, к ним прикасаются и грузчики, и продавцы, и покупатели. А кто-то мог и чихнуть на черешню, которую вы купили сегодня.
Вот как правильно мыть фрукты, овощи, ягоды и зелень:
- Сначала тщательно вымойте руки с мылом. Рекомендуется потратить на это занятие не менее 20 секунд.
- Срежьте гнилые места или побитые бока овощей или фруктов. Если это апельсин, сначала вымойте его, чтобы предотвратить попадание бактерий на мякоть.
- Держите продукт под проточной водой и осторожно протирайте его руками.
- Твердые овощи или фрукты следует хорошенько обрабатывать чистой щеткой.
- Если вы моете зелень и крестоцветные — салат, шпинат, капусту — сначала удалите верхние листья, а потом поместите продукт в миску с чистой водой и прополоскайте. Затем промойте под проточной водой.
- Очищать от от песка и грязи ягоды и грибы также нужно под краном, аккуратно протирая их пальцами.
- Вытрите продукты куском чистой ткани либо бумажным полотенцем.
А как же мыло, чистящие средства и уксус?
Ни в коем случае. Во время пандемии появилось поветрие о том, что для защиты от коронавируса необходимо обрабатывать продукты с мылом, в том числе с легкой руки горе-врачей. Так, в прошлом году в соцсетях широко распространился видеоролик, в котором семейный врач утверждает, что фрукты и овощи нужно мыть с мылом в течение 20 секунд, по аналогии с рекомендациями по мытью рук.
Профессор Бенджамин Чепмен (Benjamin Chapman) из Университета штата Северная Каролина считает, что такая «профилактика» может привести к раздражению желудка, которое будет сопровождаться тошнотой, рвотой, диареей и болью в животе. Дело в том, что поверхность некоторых продуктов пористая, на ней могут задерживаться частицы мыла.
«Наш желудок не создан для контакта с такими компонентами», – считает он.
И тем более ни в коем случае нельзя использовать отбеливатель и другие чистящие средства, которые не предназначены для обработки пищевых продуктов. Подобные «эксперименты» могут закончиться летальным исходом.
Нет никаких доказательств и тому, что лимонный сок или уксус лучше очищают фрукты и овощи. Более того, они могут оставлять нежелательные и вредные для вашего здоровья отложения на продуктов.
Некоторые исследования показали небольшую эффективность раствора пищевой соды в удалении некоторых загрязняющих веществ, однако эксперты по-прежнему сходятся во мнении, что для качественного мытья фруктов и овощей достаточно проточной воды, щетки и пары ловких рук.
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