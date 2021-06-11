Только водой или с мылом: как правильно мыть фрукты и овощи?



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Вода, щетка и немного терпения

По словам экспертов Управления по санитарному надзору и качества пищевых продуктов США (FDA), покупные фрукты и овощи — это настоящий рассадник инфекций. Болезнетворные бактерии могут попасть на них еще в процессе выращивания, например, через вредные вещества в почве или просто грязные руки фермеров. После того, как продукты попали на прилавок, к ним прикасаются и грузчики, и продавцы, и покупатели. А кто-то мог и чихнуть на черешню, которую вы купили сегодня.

Вот как правильно мыть фрукты, овощи, ягоды и зелень:

Сначала тщательно вымойте руки с мылом. Рекомендуется потратить на это занятие не менее 20 секунд.

Срежьте гнилые места или побитые бока овощей или фруктов. Если это апельсин, сначала вымойте его, чтобы предотвратить попадание бактерий на мякоть.

Держите продукт под проточной водой и осторожно протирайте его руками.

Твердые овощи или фрукты следует хорошенько обрабатывать чистой щеткой.

Если вы моете зелень и крестоцветные — салат, шпинат, капусту — сначала удалите верхние листья, а потом поместите продукт в миску с чистой водой и прополоскайте. Затем промойте под проточной водой.

Очищать от от песка и грязи ягоды и грибы также нужно под краном, аккуратно протирая их пальцами.

Вытрите продукты куском чистой ткани либо бумажным полотенцем.

А как же мыло, чистящие средства и уксус?

Ни в коем случае. Во время пандемии появилось поветрие о том, что для защиты от коронавируса необходимо обрабатывать продукты с мылом, в том числе с легкой руки горе-врачей. Так, в прошлом году в соцсетях широко распространился видеоролик, в котором семейный врач утверждает, что фрукты и овощи нужно мыть с мылом в течение 20 секунд, по аналогии с рекомендациями по мытью рук.

Профессор Бенджамин Чепмен (Benjamin Chapman) из Университета штата Северная Каролина считает, что такая «профилактика» может привести к раздражению желудка, которое будет сопровождаться тошнотой, рвотой, диареей и болью в животе. Дело в том, что поверхность некоторых продуктов пористая, на ней могут задерживаться частицы мыла.

«Наш желудок не создан для контакта с такими компонентами», – считает он.

И тем более ни в коем случае нельзя использовать отбеливатель и другие чистящие средства, которые не предназначены для обработки пищевых продуктов. Подобные «эксперименты» могут закончиться летальным исходом.

Нет никаких доказательств и тому, что лимонный сок или уксус лучше очищают фрукты и овощи. Более того, они могут оставлять нежелательные и вредные для вашего здоровья отложения на продуктов.

Некоторые исследования показали небольшую эффективность раствора пищевой соды в удалении некоторых загрязняющих веществ, однако эксперты по-прежнему сходятся во мнении, что для качественного мытья фруктов и овощей достаточно проточной воды, щетки и пары ловких рук.