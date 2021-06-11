Родственник Меган Маркл убежден, что они никогда больше не будут общаться

Один из родственников Меган Маркл, который пожелал остаться неизвестным, убежден, что больше никогда не будет общаться с ней. По его словам, герцогиня Сассекская после вхождения в королевскую семью начала ставить себя выше близких людей.

Член семьи Меган Маркл отметил, что они принадлежат к «разным социальным слоям». При этом, отстранение от родственников было осознанным выбором супруги принца Гарри. Однако они не намерены преследовать актрису, которая «не хочет с ними общаться». Он отметил, что имеет собственную семью, в которой счастлив, поэтому на ситуацию с Меган Маркл ему все равно. Несмотря на то, что они не поддерживают связь, родственник рад, что у знаменитости родились двое прекрасных детей.

В преддверии свадьбы герцогов Сассекских стало понятно, что у будущей жены принца Гарри напряженные отношения с семьей. Ее отец пропустил церемонию бракосочетания дочери, после чего было раскрыто содержание письма, которое она ему лично написала. Кроме Томаса Маркла, актрису критиковала ее сводная сестра Саманта.

В минувшей году принц Гарри и его супруга отказались от того, чтобы выполнять королевские обязанности. На данный момент знаменитая пара живет в Калифорнии в поместье Монтесито, которое оценивается в 14 миллионов долларов.