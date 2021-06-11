 

Ученые: Коронавирус может привести к потере памяти

11.06.2021, 14:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые из клиники Кливленда заявили, что коронавирус может приводить к проблемам с памятью. Такие выводы они сделали после проведения исследования.
По словам специалистов, после перенесенного коронавируса у человека могут появиться признаки деменции. Результаты научной работы указывают на частичное совпадение между инфекцией и изменениями мозга, которые наблюдаются при болезни Альцгеймера. Эта информация может помочь в процессе управления рисками и формирования стратегии лечения отклонения когнитивного характера.

Все более распространенными становятся сообщения о неврологических осложнениях, которые наблюдаются у пациентов с коронавирусом. Негативные симптомы сохраняются в течение длительного периода времени после того, как человек выздоравливает. Это говорит о том, что COVID-19 негативно воздействует на головной мозг.

Источник: glas.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.06 / Мнение: СП-2 как признак сверхдержавности, как Газпром проводит лето и доступность газа для россиян

23.12 / Посетителям центра “Мои документы” помогут роботы Алекс и Даша

26.04 / Ученые: Семь простых привычек могут замедлить процесс старения

02.11 / Стоянов об Олейникове: «Такого родного человека из друзей в моей жизни больше нет»

09.11 / Мнение: Черные будни коронавируса

27.12 / Михаил Бычков: Лучше быть обманутым, чем обмануть

24.08 / Опрос выявил лучшие и худшие черты “русского характера”

12.07 / Турецкий диетолог рассказал о напитках, помогающих не набирать вес

03.01 / Мнение: Путину вернули голову

13.02 / Джастин Тимберлейк извинился перед звездами после фильма «Подставить Бритни Спирс»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика