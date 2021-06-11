Ученые: Коронавирус может привести к потере памяти

Ученые из клиники Кливленда заявили, что коронавирус может приводить к проблемам с памятью. Такие выводы они сделали после проведения исследования.

По словам специалистов, после перенесенного коронавируса у человека могут появиться признаки деменции. Результаты научной работы указывают на частичное совпадение между инфекцией и изменениями мозга, которые наблюдаются при болезни Альцгеймера. Эта информация может помочь в процессе управления рисками и формирования стратегии лечения отклонения когнитивного характера.

Все более распространенными становятся сообщения о неврологических осложнениях, которые наблюдаются у пациентов с коронавирусом. Негативные симптомы сохраняются в течение длительного периода времени после того, как человек выздоравливает. Это говорит о том, что COVID-19 негативно воздействует на головной мозг.

Источник: glas.ru