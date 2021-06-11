Экс-возлюбленная Тимати Шишкова снялась обнаженной в ванной

Экс-девушка рэпера Тимати Алена Шишкова снялась полностью обнаженной в ванной. Пикантными кадрами модель поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

Сейчас Алена Шишкова отдыхает на Мальдивах. Она радует подписчиков новыми снимками из отпуска. На днях экс-невеста Тимати попросила фолловеров выбрать лучший кадр. Она обнародовала несколько фото, где принимает ванну в отдельном номере.

В целом подписчики пришли в восторг от увиденного. Своими эмоциями они решили поделиться в комментариях. Они назвали Шишкову очень красивой и эффектной девушкой.

Напомним, что модель несколько лет состояла в отношениях с рэпером Тимати. В 2014 году она родила от него дочь Алису. После распада этих отношений артист закрутил роман с еще одной моделью Анастасией Решетовой. Почти два года назад она подарила артисту сына, но пара рассталась еще до того, как мальчик отметил свой первый день рождения. Сейчас певец строит отношения с победительницей проекта «Холостяк» Екатериной Сафаровой.

Источник: www.instagram.com