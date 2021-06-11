“Хватит медлить”. Вице-спикер Рады Кондратюк заявила, что двери НАТО для Украины открыты только на словах

“Мы фактически стоим перед дверьми, которые никак не могут перед нами открыться. […] Какую еще цену должна заплатить Украина, чтобы наконец были опровергнуты мифы о якобы невозможности быть членом Альянса для той страны, которая имеет военные конфликты на своей территории? Сколько еще сыновей и дочерей должны отдать свои жизни, защищая территориальную целостность Украины от российской агрессии, чтобы в странах НАТО прекратилась дискуссия на эту тему, чтобы двери Альянса для нас не просто были открытыми – на словах, – но и в них можно было войти”, – сказала она.

Кондратюк считает, что “членство в НАТО должно определяться исключительно соответствием стандартам и уровню готовности, а не международной конъюнктурой или желанием не разозлить агрессора, который, чувствуя слабость и неопределенность, действует еще более нагло и агрессивно”.

Вице-спикер Рады рассчитывает, что Украина и Грузия “в ближайшее время” получат план действий по членству в Альянсе и станут “полноправными участниками НАТО”.

“Хватит медлить и колебаться, давайте будем решительными и ответственными – вот главный месседж всем, кто принимает ключевые решения”, – заявила Кондратюк.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года состоится саммит НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что на саммите страны – члены Альянса будут “принимать решения по содержательной и перспективной стратегии НАТО-2030”, чтобы противостоять “агрессивным действиям России, угрозам терроризма, кибератак, новых и разрушительных технологий, влиянию изменения климата на безопасность и подъему Китая”.

В Офисе президента отмечали, что Украина не будет принимать участие в саммите НАТО, но вопрос предоставления Киеву ПДЧ в НАТО на нем обсудят.

Ожидается, что на саммите Альянса его лидеры сделают заявление, в котором подтвердят политику “открытых дверей” для Украины и Грузии. Но консенсуса о предоставлении Украине ПДЧ пока нет, отмечал 7 июня заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

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