“Ударили по больному месту”. Глава “Нафтогаза” Витренко признал, что его назначение не соответствовало западным стандартам

Отвечая на вопрос об отношении к изменениям в “Нафтогазі” американских чиновников, с которыми Витренко сейчас ведет переговоры о санкциях против “Северного потока – 2”, Витренко отметил, что у них было “некоторое разочарование” и “существенные вопросы” к украинскому правительству, но сейчас никаких вопросов относительно законности назначения нет.

“И сейчас действительно становится понятно, что эти действия имели хорошие намерения, хотя и не соответствовали принципам Организации экономического сотрудничества и развития и определенным западным стандартам”, – сказал глава “Нафтогазу”.

По его словам, вся ситуация вокруг компании в какой-то момент перестала соответствовать требованиям ОЭСР.

“Это была цепочка эмоциональных реакций обеих сторон на проблему, которой бы не было или которую можно было бы решить, если бы реформа корпоративного управления была осуществлена в полном соответствии с этими принципами ОЭСР”, – отметил Витренко.

По его мнению, кадровые изменения в “Нафтогазі” вызвали эмоциональную реакцию и резонанс в СМИ на Западе в рамках обсуждения ситуации в Украине в целом.

“Я считаю, что они [изменения] просто ударили по больному месту. Потому что эту ситуацию с “Нафтогазом” нужно рассматривать в более широком контексте. Этот более широкий контекст состоит в том, что уже идет дискуссия о других важных институтах в Украине и их независимости и о влиянии этой независимости, например, на эффективность борьбы с коррупцией, на налоговую реформу, юридическую реформу в таких учреждениях, как Национальный банк, Национальное антикоррупционное бюро и другие. То есть этот нерв был, как говорят, уже оголен”, – пояснил он.

Контекст:

Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления “Нафтогазу” 28 апреля. На его место назначили Витренко. Срок его полномочий – один год.

Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог. Поэтому был распущен набсовет “Нафтогазу”. Кабмин своим распоряжением от 28 апреля досрочно прекратил полномочия независимых членов набсовета НАК Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Клэр Споттисвуд и представителей государства в набсовете – Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Роберта Бенша. Согласно решению Кабмина, с 30 апреля их временно восстановили в должностях.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров “Нафтогазу” работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В Кабмине отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

В “Нафтогазі України” назвали решения Кабмина “юридической манипуляцией” и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

Члены набсовета НАК “Нафтогаз України” подали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Они выразили несогласие с оценкой Кабмином работы группы в 2020 году и отказались от предложения правительства поработать до избрания нового состава, поскольку назначение Витренко создало конфликт интересов.

Однако позднее набсовет “Нафтогазу” согласился продолжить работать с Витренко, и 19 мая Кабмин продлил на год контракты с пятью членами набсовета.

На следующий день после увольнения Коболева, 29 апреля, спикер Государственного департамента США Нед Прайс напомнил о необходимости приверженности реформам и об уважении к корпоративному управлению в энергетическом секторе Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев 6 мая поднимал вопрос смены руководства “Нафтогазу” на встрече со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, а также при общении с представителями гражданского общества, бизнеса и антикоррупционных органов. “Госсекретарь не скрывал шока от разрушения корпоративного управления в “Нафтогазі”, – говорила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Европейский союз, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Всемирный банк и Международная финансовая корпорация (IFC) заявили об обеспокоенности прекращением полномочий наблюдательного совета НАК “Нафтогаз України” с целью увольнения Коболева.

—