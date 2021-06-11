 

Порошенко о неспособности Зеленского вернуть пленных из Донбасса: Скотство

11.06.2021, 14:00, Разное
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Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что нынешний лидер Незалежной Владимир Зеленский неспособен вернуть на родину граждан, оказавшихся в плену. По его мнению, такое поведение – скотство. Политик отметил, что за годы его правления на территорию, подконтрольную правительству, вернулись почти 3,3 тысячи заложников, а с апреля 2020-го – ноль.

Порошенко напомнил, что раньше обмен пленными происходил под контролем Службы безопасности Украины (СБУ), а позже, когда эти вопросы стали решаться на международных площадках, в этот процесс был вовлечен глава политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктор Медведчук. Петр Алексеевич признался, что пошел на это, потому что “готов говорить хоть с чертом лысым”, чтобы вернуть заложников.

По мнению экс-президента Украины, нынешние власти лишь используют вопрос пленных, чтобы вести политическую борьбу внутри страны и дискредитировать оппонентов. Петр Алексеевич уверен: Зеленский и его люди перешли “красную линию”.

Напомним, ранее в партии Петра Порошенко “Европейская солидарность” заявили: дилетантизм и некомпетентность Зеленского являются приговором Украине. По мнению сторонников бывшего лидера Незалежной, действующему главе государства пора нести ответственность за собственную неуклюжую деятельность и перестать обвинять предшественников.



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