Саботаж и убийства ГРУ в Чехии и Болгарии были направлены против Украины

Впервые команда Bellingcat сообщала о присутствии агентов воинской части 29155 ГРУ в Болгарии в связи с отравлением болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева неизвестным веществом. Тогда же были отравлены сын предпринимателя и менеджер по производству на его заводе. По-видимому, через месяц, когда Гебрева и его сына выписали из больницы, произошло второе отравление, которое вновь совпало по времени с поездкой в Болгарию сотрудников в/ч 29155.

Ранее мы писали об операциях элитного диверсионного отряда ГРУ, известного как воинская часть 29155. Это подразделение проводит тайны операции за рубежом. Ранее, помимо серии отравлений в Болгарии, мы установили их причастность к аннексии Крыма (2014 г), попытке дестабилизации Молдовы (2014 г), неудачному перевороту в Черногории (2016 г), слежке, связанной с антидопинговым агентством WADA в Швейцарии (2016-2017 гг), возможным операциям по дестабилизации Испании во время референдума о независимости Каталонии (2017 г) и попытке убийства бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери, Великобритания (2018 г).

В первой части нашего расследования мы установили личности шестерых оперативников из этого отряда ГРУ, прямо или косвенно причастных к диверсии на складе оружия в Чехии в октябре 2014 г и, возможно, в декабре 2014 г. Команда Bellingcat также установила, что генерал-полковник Андрей Аверьянов (командир в/ч 29155) в период операции под прикрытием путешествовал в Австрию (и, вероятно, далее в Чехию). Это был наиболее высокопоставленный офицер ГРУ, чье участие в тайной операции нам удалось установить.

Это расследование было проведено совместно с The Insider и Respekt

В предыдущей части этого расследования команда Bellingcat установила, что взрывы боеприпасов на складе в Врбетице в 2014 году стали результатом операции ГРУ, которая была беспрецедентной в смысле масштабов и ранга участвовавших в ней офицеров. Как минимум шестеро тайных агентов в/ч 29155 ГРУ, включая ее командира и двоих офицеров под дипломатическим прикрытием, поехали выполнять эту миссию в Центральную Европу. Вскоре после окончания операции по крайней мере два ее участника (Александр Мишкин и Анатолий Чепига) получили высшую государственную награду «Герой России», а по крайней мере четверо членов отряда получили от государства бесплатные квартиры, что еще раз подчеркивает важность этой миссии для российских властей.

В прессе в последнее время обсуждались два вопроса: во-первых, была ли диверсия в Чехии в 2014 году связана с отравлением производителя оружия Емельяна Гебрева и еще двоих граждан Болгарии весной 2015 года. Чешские власти проводили эту связь, однако компания Гебрева ЕМКО ее отрицает. Во-вторых, обсуждалось, каким мог быть мотив диверсии (и последовавшего за ней покушения на жизнь Гебрева).

Данные, проанализированные Bellingcat, свидетельствуют в пользу гипотезы, что взрывы в 2014 году в Чехии были элементом более долгосрочной операции ГРУ, призванной перекрыть поставки в Украину оружия и боеприпасов, необходимых для обороны от российских войск и контролируемых Россией боевиков на востоке страны. Эта операция, по-видимому, началась вскоре после июля 2014 года, когда российские власти объединили разрозненные поддерживаемые Россией группы боевиков на Донбассе под единым командованием и руководством ГРУ. Эта миссия, которую, по-видимому, осуществило диверсионное подразделение воинской части 29155 ГРУ, представляла собой несколько взаимосвязанных операций, среди которых — взрывы на складах в Врбетице, попытка убийства Емельяна Гебрева и (что представляется все более вероятным) по крайней мере один из трех взрывов на складах боеприпасов в Болгарии в начале и в середине 2015 года.

Эту версию событий подтверждает присутствие одних и тех же агентов в Чехии и Болгарии, временная близость операций в этих двух странах, а также то, что эти операции связаны через EMКО, которая играла важную роль в оборонительной стратегии Украины в 2014 и начале 2015 гг. Кроме того, судя по телефонным биллингам, проанализированным Bellingcat, в 2014 и 2015 годах некоторые сотрудники в/ч 29155 активно общались с российскими офицерами, которые находились в «командировке» на Донбассе, а также с местными командирами боевиков, которые сражались против украинских властей.

Эта гипотеза представляется логичной еще и потому, что на тот момент Россия вела масштабные военные операции только на территории Украины. Разумеется, тайная диверсионная часть разведки Минобороны будет стараться снижать обороноспособность военных противников России.

В то же время анализ переписки ЕМКО с оператором склада Imex от 2014 года показывает, что целью диверсии ГРУ могли быть не (только) принадлежавшие Гебреву боеприпасы. Данные, изученные Bellingcat, также подвергают сомнению официальную чешскую версию событий, которую недавно высказывал президент Чехии Милош Земан: якобы ГРУ планировало, что взрыв произойдет на территории Болгарии после вывоза туда боеприпасов, купленных ЕМКО.

Мотив диверсии ГРУ на чешских складах

После того, как чешские власти объявили о своих выводах, что диверсия в Врбетице была направлена против запасов болгарской компании ЕМКО, которые, согласно источникам в чешских властях, предназначались для экспорта в Украину, сама компания отвергла эту версию в пресс-релизе. ЕМКО сообщила, что на момент взрыва не имела намерения перевозить никакие запасы из Врбетице в Болгарию или экспортировать их в какую-либо воюющую страну, будь то Украина или Сирия.

Ранее ЕМКО заявляла СМИ, что продажа боеприпасов Украине была ограничена по времени и масштабам.

Эти заявления ЕМКО, по-видимому, не противоречат документации компании и ее переписке с оператором склада Imex Group, которые поступили в распоряжение Bellingcat. В октябре 2014 года ЕМКО не планировала перевозить или продавать запасы, хранившиеся в Чехии. Это прямо подтвердили и представители Imex, с которыми связались Respekt — чешские партнеры Bellingcat.

Однако еще в феврале 2019 года ЕМКО признала, что в конце 2014 года продавала боеприпасы Украине. Согласно двум источникам, которые в 2014 и 2015 годах были очень близки к украинским военным закупкам (и которые пожелали остаться анонимными, комментируя конфиденциальные вопросы), ЕМКО сыграла важнейшую роль в укреплении обороноспособности Украины в период, когда территориальная целостность страны была под вопросом. Важно, что согласно этим источникам, ЕМКО была одной из всего двух компаний из ЕС, которые специализируются на производстве современных боеприпасов, совместимых с советским оружием, в особенности крупного калибра (120мм и 152мм). Согласно одному из источников, в 2014 году только два завода в ЕС производили соответствующие боеприпасы, а «другая компания фактически находилась под российским контролем». Таким образом, ЕМКО была единственным возможным иностранным поставщиком боеприпасов украинской армии.

Один из источников также описал практику российской военной разведки, которая состояла в том, чтобы обращаться к торговцам оружием, предлагавшим боеприпасы, совместимые с украинской артиллерией, и предлагать скупить их товар по «ценам существенно выше рыночных» и тем самым перекрыть Украине доступ на этот рынок. Этот источник также указал, что в Украину было успешно поставлено три морских судна боеприпасов, произведенных или модернизированных ЕМКО (при этом источник не уточнил, сама ли ЕМКО продавала боеприпасы Украине, или же они были закуплены через третьи стороны).

ЕМКО подтвердила Bellingcat, что Украина импортировала боеприпасы компании калибром от 120 до 152 мм в период с декабря 2014 г по февраль 2015 г в рамках контракта, заключенного 10 ноября 2015 года. Компания сообщила, что не все обязательства по контракту были осуществлены, так как ЕМКО прекратила поставки в Украину после подписания Минских соглашений о деэскалации в феврале 2015 года.

Команда Bellingcat получила в распоряжение список боеприпасов, заказанных у ЕМКО в ноября 2014 года. Список был передан одним из упомянутых выше украинских источников. Большая часть боеприпасов, в том числе 5000 крупнокалиберных 152-миллиметровых снарядов, была экспортирована в январе 2015 года. Последняя поставка была осуществлена 26 февраля 2015 года. Только 152-миллиметровые снаряды были производства ЕМКО — остальные боеприпасы были куплены у других болгарских государственных производителей оружия.

Общая сумма контракт составила более 25 миллионов евро (30 млн долларов). Однако не все заказанные по контракту позиции были отгружены в Украину. Например, не были реализованы последние два пункта в списке на сумму почти в 20 миллионов евро.

Позиция

Количество

Статус

Снаряды для орудия 2А38 (2С6 «Тунгуска»), снаряды калибра 30×165 мм для орудия 2А42

60 000

Поставлены

ссылка

Снаряды ВОГ-25 для гранатометов ГП25/ГП30, 30 мм

10 000

Поставлены

ссылка

Снаряды ВОГ-25П для гранатометов ГП25/ГП30, 30 мм

10 000

Поставлены

ссылка

Снаряды OG-7V для РПГ-7В, 40 мм

10 000

Поставлены

ссылка

Снаряды с осколочно-фугасной боевой частью, полный заряд 152 мм

5 000

Поставлены

ссылка

Снаряды GTB-7VS с термобарической гранатой GTB-7S

1 500

Поставлены

ссылка

Реактивные снаряды М-21ОФ для системы БМ-21 «Град», 122мм

10 000

Не поставлены

ссылка

Фугасно-зажигательные снаряды калибра 23х115мм с боевой частью ОФ3

250 000

Не поставлены

ссылка

В ответ на запрос Bellingcat ЕМКО подтвердила подлинность списка, в том числе типов и количества боеприпасов. ЕМКО также отрицает сообщения в СМИ, что компания экспортировала другие партии боеприпасов через третьи страны.

Вне зависимости от конкретного объема поставленных боеприпасов, само представление о крайней важности ЕМКО для Украины в ходе войны с Россией, не только в разрезе уже реализованных поставок, но и общей стоимости контракта, а также возможного будущего импорта, вполне объясняет интерес ГРУ к диверсиям против запасов компании, а также последующее покушение на жизнь Емельяна Гебрева и менеджера ЕМКО по производству.

Чешские склады

Если ЕМКО действительно не планировала экспортировать в Украину боеприпасы со складов в Чехии, о чем говорят как публичные заявления ЕМКО и Imex, так и поступившая в распоряжение Bellingcat переписка компаний, то возникает вопрос: зачем ГРУ атаковало склад №16 в Врбетице и уничтожило в частности запасы ЕМКО?

Представители IMEX подтвердили, что ЕМКО была одной из четырех компаний (двух болгарских и двух чешских), которые в 2014 году хранили свои боеприпасы на этом складе За несколько дней до взрыва двое сотрудников Imex, которые впоследствии погибли, занимались заменой маркировок на ящиках одного из чешских владельцев боеприпасов. Согласно Imex, только эти запасы должны были в течение нескольких дней быть вывезены со склада, а о планах экспорта им ничего не было известно.

На складе №12, который взорвался 3 декабря 2014 г, также хранились запасы нескольких компаний, в том числе и ЕМКО. Как сообщили нам в Imex, экспорт этих запасов в 2014 году не планировался.

Отсутствие у ЕМКО планов по вывозу своих запасов подвергает сомнению заявления чешских властей, что ГРУ планировало взорвать боеприпасы ЕМКО позже, когда они окажутся в Болгарии.

Таким образом, возможно, что целью ГРУ были не конкретно запасы ЕМКО, но все запасы, которые хранились в Врбетице и теоретически могли быть экспортированы в Украину европейскими торговцами оружием. Эта гипотеза правдоподобна, поскольку и Чехия, и Болгария поставляли оружие Украине.

Другое объяснение может состоять в том, что у ГРУ была неверная информация и/или ожидания о намерениях ЕМКО в отношении их запасов в Врбетице. Переписка ЕМКО и Imex Group в начале октября 2014 г, поступившая в распоряжение Bellingcat, показывает, что компания Imex пыталась (безуспешно) убедить ЕМКО забрать свои боеприпасы со склада.

В письме от третьего октября 2014 года CEO Imex Петр Бернатик написал председателю ЕМКО Емельяну Гебреву и пожаловался, что ЕМКО до сих пор не забрала боеприпасы, ранее закупленные у чешского торговца оружием. Imex попросила погасить долг за услуги хранения и призвала ЕМКО вывезти свои запасы со складов к 15 октября 2014 г. Стоит отметить, что Бернатик также сообщил Гебреву, что к Imex обращались несколько клиентов, заинтересованных в покупке большинства запасов ЕМКО, хранившихся в Чехии, а именно около 10 000 снарядов для 120-миллиметровых минометов и более 16 000 снарядов для 152-миллиметровых орудий (согласно другим письмам, которыми компании обменивались между собой, это были все запасы ЕМКО в Чехии, помимо около 5 000 125-миллиметровых танковых снарядов).

Бернатик спросил Гебрева, не хочет ли он продать свои запасы Imex для дальнейшей перепродажи неназванным клиентам:

Полный текст письма от 3 октября 2014 г

В своем ответе от 7 октября 2014 года Гебрев отказал Imex, сообщив, что не собирается продавать имеющиеся запасы. Он также написал, что не планирует перевозить запасы в Болгарию, и предложил передать их другому чешскому оператору складов, если Imex не желает дальше хранить их.

Полный текст письма от 7 октября 2014 г

Чешское издание Respekt (наши партнеры по расследованию) обратилось к Imex Group с вопросом, являются ли те «заинтересованные клиенты», о которых говорилось в письме от 3 октября 2014 года, теми же, которые якобы представляли «Народную гвардию Таджикистана». Как сообщала чешская полиция и СМИ, эти предполагаемые покупатели на самом деле являлись агентами ГРУ. Это были Александр Мишкин и Анатолий Чепига, которые при регистрации своего интереса к посещению склада в Вербетице пользовались поддельными молдавскими и таджикскими паспортами.

В Imex ответили, что это предмет продолжающихся уголовных расследований, и что компания не имеет права отвечать на этот вопрос без одобрения прокуратуры. Однако само время нежданного предложения (которое, согласно ЕМКО, было необычным: ни до, ни после инцидента ничего подобного не поступало), а также тот факт, что на следующий же день после отказа ЕМКО шестеро сотрудников ГРУ подтвердили заказы билетов в Чехию, говорит о том, что это «предложение» могло быть частью modus operandi ГРУ: попытаться предотвратить поставку в Украину, сделав опережающее предложение, как это описывал наш украинский источник. Отказ ЕМКО обсуждать продажу запасов мог привести ГРУ к (очевидно, неверному) выводу, что эти запасы уже отложены для продажи в Украину.

Чешские власти полагают, что взрыв на складе в Врбетице случился преждевременно, и что планом ГРУ было взорвать боеприпасы ЕМКО позже, когда, по мнению ГРУ, они должны были оказаться в Болгарии. Однако чешские власти пока не представили свидетельств, которые позволили им придти к этому выводу. Маловероятно, что этот вывод основан на обнаружении на месте преступления взрывных устройств замедленного действия или дистанционного подрыва, поскольку после таких крупных взрывов едва ли остались бы сколько-нибудь различимые следы какого-либо электронного устройства. Возможно, такой вывод был сделан исключительно на основании предположения. что эти запасы планировалось перевезти в Болгарию. Действительно, судя по переписке ЕМКО и Imex, чешская компания, по-видимому, не желала продолжать хранить болгарские запасы и попросила Гебрева забрать их. Тем не менее, судя по ответу ЕМКО, планов по вывозу запасов не было.

Кроме того, содержание следующего письма от Imex в адрес ЕМКО от ноября 2014 года указывает на то, что даже после взрывов ЕМКО не начала вывоз (оставшихся) боеприпасов в Болгарию.

Полный текст письма от 11 ноября 2014 г

Все это вызывает сомнения в гипотезе чешских властей, что ГРУ намеревалось задержать взрыв до тех пор, пока боеприпасы не окажутся в Болгарии.

Охота ГРУ за Емельяном Гебревым

Вне зависимости от того, намеревались ли агенты ГРУ взорвать боеприпасы в Чехии или в Болгарии, и были ли запасы ЕМКО единственной целью диверсии, не вызывает сомнений то, что та же группа агентов в/ч 29155, что была связана со взрывами в Врбетице, впоследствии перенесла внимание на Болгарию, конкретно на Емельяна Гебрева.

Как мы сообщали ранее, 25 сентября 2014 года, накануне операции в Чехии, двое сотрудников в/ч 29155 Денис Сергеев и Егор Гордиенко вылетели в район логистической базы ГРУ у французско-швейцарской границы. Там они постоянно общались с генерал-полковником Андреем Аверьяновым, командиром в/ч 29155. Утром 13 октября 2014 года, когда диверсионная операция в Врбетице вступала в решающую фазу, двое агентов не присоединились к своим коллегам в Чехии, а вернулись в Москву. Днем ранее, согласно логам перелетов, в Москве приземлился Емельян Гебрев, сопровождавший свою жену, которая страдала от поздней стадии рака и вылетела на срочное лечение. Двое агентов оставались в Москве во время пребывания там четы Гебревых. Поскольку с тех пор прошло много времени, команде Bellingcat не удалось получить телефонные биллинги с геолокацией, чтобы пролить свет на то, занимались ли Сергеев и Гордиенко слежкой за Гебревым (технически ГРУ не имеет полномочий проводить операции на территории России).

Тем не менее, именно эти двое сотрудников (а вместе с ними — третий сотрудник под прикрытием Сергей Лютенко) вылетели в Болгарию 15 февраля и, согласно выводам болгарских следственных органов, неделю провели в гостинице Hill поблизости от офиса ЕМКО, где по крайней мере один из троих снял комнату с видом на вход в подземный гараж компании. В ходе последующего визита в Болгарию (с 24 по 29 апреля) эти трое вновь остановились в пределах видимости от офиса Гебрева, в гостинице Kempinski, причем один из них снял комнату с видом на здание ЕМКО.

Через неделю после отлета группы из Болгарии 22 февраля в Софию прибыла новая смена их коллег из той же части ГРУ. В составе этой команды был один из ключевых исполнителей диверсии в Чехии: Николай Ежов, который сопровождал генерал-полковника Аверьянова во время его визита в Австрию и Чехию и вернулся в Россию только 3 ноября, более чем через две недели после Аверьянова и за месяц до следующего взрыва в Врбетице.

Как и предыдущая смена, эта троица остановилась в гостинице в видом на офис ЕМКО и вновь забронировала номера с окнами на соответствующую сторону. Стоит отметить, что в этой второй смене был полковник Иван Терентьев, путешествовавший под подставной личностью «Ивана Лебедева». Согласно резюме Терентьева, которое поступило в распоряжение Bellingcat, на тот момент он служил командиром специальных операций в в/ч 29155 — фактически заместителем генерал-полковника Аверьянова по тайным операциям. Как и Аверьянов, его заместитель Терентьев редко путешествовал под легендой, так что его присутствие в Софии в 2015 году вновь подчеркивает важность этой миссии для руководства ГРУ.

Эта троица тоже пробыла в Болгарии 10 дней и вернулась в Москву 8 марта 2015 года.

Дипломатическая почта с двойным дном

Как сообщалось ранее, третий визит сотрудников этой части ГРУ в Болгарию в 2015 году чуть не стал фатальным для Емельяна Гебрева, его сына и директора ЕМКО по производству. 23 апреля 2015 года Сергеев, Гордиенко и Лютенко вернулись в Софию. По данным следствия, Лютенко снова заказал в отеле Hill полюбившийся ему номер 305 с видом на офис ЕМКО, а другие двое нашли жилье в пешей доступности. 28 апреля 2015 года один из троицы (по-видимому, Сергеев) попал на камеру наблюдения где он, изменив внешность, как в шпионском кино, гуляет между машинами в подземном гараже, где держали машины Гебрев и его сотрудники. Через несколько часов Гебрев, его сын и менеджер по производству в его компании стали испытывать симптомы острого отравления фосфорорганическими соединениями. Вторая попытка отравления, по-видимому, была осуществлена месяц спустя: тогда двое из троих вышеупомянутых офицеров ГРУ вновь находились в Болгарии.

Болгарские следственные органы убеждены, что 28 апреля 2014 года один из троих офицеров ГРУ нанес смертельное отравляющее фосфорорганическое соединение (к этой группе соединений принадлежит и «Новичок») на ручки дверей автомобилей Гебрева и его директора по производству Тахчиева. Сын Емельяна Гебрева, вероятно, получил дозу отравляющего вещества, контактируя в тот день с машиной его отца. Следствие пока не установило, как именно отравляющее вещество попало в страну.

Возможно, ответ на этот вопрос дает еще одна, ранее неизвестная широкой публике поездка сотрудника в/ч 29155 в район места преступления. В предыдущей части этого расследования мы сообщили, что двое членов диверсионной группы ГРУ прилетели с дипломатическими паспортами в Будапешт накануне взрывов во Врбетице, а в день после диверсии вернулись в Москву.

Один из этих двоих офицеров ГРУ, полковник Алексей Капинос, накануне апрельских отравлений прилетел (вновь под дипломатическим иммунитетом) в район всего в 3 часах езды от Софии. 25 апреля 2015 года полковник Капинос вылетел в аэропорт греческого города Салоники. На тот момент его коллеги Сергеев, Гордиенко и Лютенко уже были в Софии, всего в 300 километрах от Салоников. Согласно записям о пересечении российской границы (есть в распоряжении Bellingcat), Капинос указал в качестве цели поездки «визит дипломатического характера». Капинос взял обратный билет на 28 апреля 2015 года. Именно в этот день отравили троих болгар.

В болгарских записях о пересечении границы не фиксируются дипломаты, приезжающие в страну, так что невозможно установить, действительно ли 25 апреля Капинос выехал на территорию Болгарии. Однако известно, что Капинос не сел на запланированный рейс из Салоников, что подвергает сомнению «дипломатический» характер его визита. На самом деле вечером 28 апреля он всплыл далеко от места событий — в Финляндии, в аэропорту Хельсинки, откуда, согласно российским записям о пересечении границы, он вылетел рейсом «Аэрофлота» в Москву. Нам пока не удалось установить местонахождение Капиноса в период между прибытием в Салоники 25 апреля и появлением в Хельсинки вечером в день отравления (28 апреля).

Награды и квартиры

Команде Bellingcat удалось установить, что в период с ноября 2014 г по май 2015 г многие участники связанных между собой операций в Чехии и Болгарии получили различные престижные воинские награды. Ранее команда Bellingcat сообщала, что в конце 2014 года секретным указом президента России Мишкин и Чепига получили высшие российские награды — звания «Герой России». Судя по фотографиям Гордиенко и Терентьева, к маю 2015 года эти двое получили различные награды, в том числе ордена Мужества. Согласно резюме Лютенко (имеется в распоряжении Bellingcat), он получил этот орден в 2015 году. Кроме того, мы подтвердили, что в период с ноября 2014 года по май 2015 года по крайней мере четверо членов команды ГРУ, принимавших участие в этих двух операциях (Мишкин, Чепига, Гордиенко и Владимир Моисеев, использовавший подставные документы на имя «Владимира Попова» во время операции ГРУ в Черногории), бесплатно получили квартиры, три из них — в одном и том же жилом комплексе в Москве.

Этими квартирами ранее владели муниципальные власти Москвы. По российскому законодательству, кавалеры «Героя России» имеют право на различные дополнительные бонусы, в том числе на квартиры из муниципального фонда. Соответственно, вероятно, что звания «Героев России» получили не только Мишкин и Чепига, но и другие участники этих двух операций ГРУ, что в который раз подчеркивает важность этих миссий для Кремля.

Это расследование было проведено совместно с The Insider и Respekt.



Основными исследователями со стороны Bellingcat выступили Христо Грозев, Питер Ван Гюйс и Йордан Цалов.