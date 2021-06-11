 

Черчесов раскрыл результаты тестов российских футболистов на COVID-19

11.06.2021, 13:48, Новости дня
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У всех игроков российской сборной по футболу, кроме полузащитника Андрея Мостового, отрицательные тесты на коронавирус, сообщил главный тренер Станислав Черчесов.

«(Роман) Евгеньев прошел весь сбор. (Защитник Илья) Самошников до сих пор травмирован. Поэтому дозаявлен (вместо Мостового) Евгеньев. Вчера вечером и сегодня утром все делали тесты – все остальные «чистые», – цитирует тренера РИА «Новости».

Ранее в сборной сообщили, что Мостовой из-за неблагоприятного результата ПЦР-тестирования пропустит чемпионат Европы.



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