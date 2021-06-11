 

Стало известно о попытке Вашингтона заставить Абу-Даби отказаться от китайских технологий

11.06.2021, 13:48, Новости дня
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США пытаются вынудить Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) отказаться от сотрудничества с Huawei Technologies и дистанцироваться от Китая, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

У Абу-Даби возникнут проблемы с закупкой истребителей бомбардировщиков пятого поколения F-35 в случае, если он не подчинится Вашингтону в этом вопросе, пишет Bloomberg, передает ТАСС.

ОАЭ намерены в 2026-27 годах получить первые F-35, сумма сделки может составить до 23 млрд долларов. При этом в ОАЭ настаивают на получении альтернативы китайским технологиям из Южной Кореи.

Вашингтон также пытается убедить Абу-Даби, что использование китайских технологий и оборудования рискованно, так как сопряжено с риском шпионажа со стороны Пекина.

Напомним, в ноябре минувшего года госдепартамент США уведомил Конгресс о решении продать ОАЭ истребители F-35, беспилотники MQ-9B и другое вооружение на сумму более 23 млрд долларов.



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