Стало известно о попытке Вашингтона заставить Абу-Даби отказаться от китайских технологий

США пытаются вынудить Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) отказаться от сотрудничества с Huawei Technologies и дистанцироваться от Китая, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

У Абу-Даби возникнут проблемы с закупкой истребителей бомбардировщиков пятого поколения F-35 в случае, если он не подчинится Вашингтону в этом вопросе, пишет Bloomberg, передает ТАСС.

ОАЭ намерены в 2026-27 годах получить первые F-35, сумма сделки может составить до 23 млрд долларов. При этом в ОАЭ настаивают на получении альтернативы китайским технологиям из Южной Кореи.

Вашингтон также пытается убедить Абу-Даби, что использование китайских технологий и оборудования рискованно, так как сопряжено с риском шпионажа со стороны Пекина.

Напомним, в ноябре минувшего года госдепартамент США уведомил Конгресс о решении продать ОАЭ истребители F-35, беспилотники MQ-9B и другое вооружение на сумму более 23 млрд долларов.