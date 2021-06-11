Брюнетка или рыженькая: на какие оттенки стоит обратить внимание женщинам постарше

Если вы находитесь в прекрасном бальзаковском возрасте, обратите внимание на рыжие цвета и оттенки волос, которые помогут вам выглядеть стильно. Эта рекомендация в первую очередь касается брюнеток, однако и блондинки могут поэкспериментировать и обновить свой образ.

Балаяж

Находящаяся сегодня в тренде техника балаяж даст вам возможность представить свои локоны в самом выигрышном цвете (в прямом смысле этого слова). Рассмотрите сочетание коричневого, ириса, карамели и золота. Ваши волосы заиграют всеми оттенками, они будут сверкать и струиться, при этом визуально объем покажется гораздо большим, чем есть на самом деле.

Убедитесь в правильном сочетании, чтобы не обрести эффект обыкновенных полосок. Лучше обратитесь за помощью к мастеру, поскольку самостоятельно освоить эту технику крайне сложно.

Классический мягкий коричневый

Замечательный нейтральный цвет, который поможет вам спрятать седину (если в этом есть необходимость). Кроме того, волосы будут выглядеть очень естественно, живо и привлекательно. С таким цветом любая прическа смотрится очень стильно и эффектно. Выберите средний цвет между темно- и светло-коричневым, поскольку такой оттенок является универсальным (подходит почти всем дамам среднего возраста).

Каштановый

Речь идет об огромном выборе оттенков:

кофе эспрессо;мокко;фундук;темная карамель.

Выберите то, что вам больше нравится, ведь обновление всегда поднимает настроение и повышает уверенность в себе. Подобного вида оттенки также позволяют завуалировать седину, делают волосы блестящими, подчеркивают не только красоту локонов, но и тона кожи. С такой прической вы будете однозначно выглядеть моложе и привлекательнее.

Сочетание коричневых оттенков

Попробуйте технику балаяж с большим количеством разных оттенков. Речь идет о сочетании коричневого и красного в разных тонах, а также коричневого, красного и светлого, вплоть до блондина. Эффект можно сравнить с блеском деревянной мебели: дуб, красное дерево, тик, грецкий орех и вишня.

Выберите те комбинации, которые вам больше всего импонируют и которые вам больше подходят. Такие переливы от светлого к темно-коричневому будут замечательно смотреться на любой прическе, будь то короткая стрижка или длинные распущенные волосы. Кроме того, окрашивание в такой технике позволит вам выгодно подчеркнуть красоту черт лица, а также тона кожи.

Медовый

Очень нежный и женственный тон, который подойдет, как для решившихся осветлиться брюнеток, так и для блондинок, принявших решение изменить имидж. Очень мягкий теплый цвет меда будет уместен летом под лучами ласкового солнышка. Он также прекрасно смотрится осенью, когда листочки обретают красивые медовые оттенки.

Обратите внимание на тон вашей кожи и выберите цвет, который максимально вам подходит (и, конечно же, нравится). Мед может быть разного цвета, поэтому ваш выбор станет очень богатым.

Черный с шоколадом

Если вы от природы являетесь брюнеткой, вам будет проще сделать некоторые пряди чуть светлее. Не сомневайтесь в том, что эффект будет потрясающим. Локоны визуально покажутся более густыми и пышными, поскольку осветление прядей (мелирование или балаяж) всегда зрительно прибавляет объема. Поэкспериментируйте с оттенками, сделайте более резкий контраст или максимально плавный переход. В любом случае это выглядит стильно, креативно и эффектно.

Омбре

Техника омбре, как и балаяж, не выходит из моды и по-прежнему находится в тренде. А все потому, что подобного вида переходы смотрятся просто замечательно. Выберите переход от темного к светлому или наоборот. Используйте два или больше цвета, чтобы локоны смотрелись максимально естественными.

Помните о том, что соединение нескольких цветов всегда визуально прибавляет объема, не может не радовать и не являться прекрасным бонусом. Если у вас длинные волосы, омбре будет смотреться намного эффектней.

Черный

Станьте жгучей брюнеткой, и вот почему. После пятидесяти лет цвет лица становится более тусклым. Кроме того, появляются морщинки или темные круги под глазами. Черный цвет поможет отвлечь внимание от небольших признаков старения, и на контрасте ваше лицо станет свежим и гладким.

Однако и здесь все индивидуально. В некоторых случаях черные волосы отбрасывают тень на лицо, и те же круги и морщины кажутся более заметными. Поэтому внимательно посмотрите на то, насколько подходит вам черный цвет прежде, чем принять решение об окрашивании.

Огненный имбирь

Быть ярко-рыжей – это всегда смело и креативно. Если вы давно мечтали перекраситься в этот цвет, действуйте. Сейчас самое подходящее время для смены имиджа. Не бойтесь выглядеть ярко. Главное – это чтобы цвет максимально подходил под глаза и тон кожи.

Медь, терракота или красновато-коричневый

Сколько разных названий у этого цвета! Еще больше оттенков есть для того, чтобы вы выбрали самый лучший. Попросите своего мастера добавить к коричневому немного красного, и ваш лук станет просто потрясающим.

Клюква, бордовый, рубиновый, красный

Если вы не просто хотите добавить немного красного, а желаете сделать его основой, у вас есть огромное поле для деятельности. Все перечисленные и даже не названные цвета являются отличным решением для того, чтобы спрятать седину и сделать свои волосы более пышными, яркими и привлекательными.