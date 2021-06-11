Микро сумка – модный тренд 2021: какие бывают виды и с чем их лучше сочетать

Микросумки в 2021 году стали очень модным и популярным трендом. По своему внешнему виду они напоминают большое украшение. Их можно носить как отдельно, так и в сочетании с большими сумками. Такие маленькие аксессуары не слишком практичные и вместительные, но при этом они стильные и смотрятся достаточно необычно. Они могут стать украшением любой модницы.

Особенности модных мини-сумок

Небольшие микросумки стали одной из самых популярных и обсуждаемых тенденций в мире моды. Этот аксессуар помогает придать женщине особый шарм и привлекательность. Она кажется более нежной и хрупкой.

Однако стоит помнить о том, что крупным женщинам такой аксессуар не подойдет. Причина заключается в том, что такой аксессуар будет сильно контрастировать, подчеркивая разницу в размерах между вещью и своей обладательницей.

Такой аксессуар не подходит для повседневной носки, так как в него помещается максимум помада и смартфон. Такая сумка больше напоминает кошелек, который можно взять с собой в ресторан или театр.

Вот несколько стильных и популярных вариантов микро-сумок, которые отлично подойдут для настоящих модниц и помогут сделать образ стильным и эффектным.

Сумка-браслет

Это стильный и эффектный аксессуар, который поможет придать образу особую притягательность. Можно украсить свое запястье как цветными, так и однотонными сумочками.

В 2021 году популярностью будут пользоваться самые различные модели этих стильных аксессуаров. Именно поэтому, каждая девушка сможет легко подобрать для себя желаемый вариант.

Сумка-ремень

Это еще одна популярная и эффектная модель аксессуара. Такая сумка поможет украсить абсолютно любой образ, а также подчеркнет талию при создании многослойного лука.

Длинные ремешки и цепи

Эта тенденция не угасает на протяжении нескольких лет, и в 2021 году такая фурнитура будет красиво дополнять яркие модели микросумок.

Отлично будут смотреться замшевые аксессуары, лакированные, выполненные из текстурной кожи.

Все эти варианты помогут добавить особый колорит своим повседневным, а также праздничным образам.

Массивная цепь

Ручка, выполненная в виде массивной цепи, выглядит очень красиво и стильно в сочетании с микросумкой. Такие минималистичные аксессуары отлично подходят для повседневной носки, однако их лучше всего сочетать с большими сумками, в которые можно легко вместить все требуемые вещи.

Аксессуары с массивными цепочками можно носить на руке, поясе или надевать на шею вместо украшения.