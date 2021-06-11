 

Анна Седокова призналась, что уже год содержит своего мужа Яниса Тимму

11.06.2021, 13:12, Разное
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В одном из YouTube-шоу Анна Седокова призналась, что на протяжении последнего года содержит своего супруга Яниса Тимму. Дело в том, что латвийский баскетболист все это время не получает заработную плату от своего спортивного клуба «Химки».
Певица заявила, что разочаровалась в баскетболе в России, так как не ожидала такого отношения к игрокам. Анна Седокова хотела предпринимать действия для популяризации этого вида спорта в стране, но теперь сомневается. По ее словам, материальные проблемы не должны сказываться на семейной жизни. Артистка отметила, что перед замужеством нужно осознавать, что супругу могут на протяжении года не платить зарплату. Именно в такие моменты выясняется, кто искренний в отношениях, а кто – нет. Анна Седокова осознает, что такое положение дел будет не всегда. Она уверена, что Янис Тимма найдет выход из сложившейся ситуации. На данный момент он уже подписал контракт с другим спортивным клубом, но он находится не в РФ.

Свадьба 38-летней артистки, которая на десять лет старше баскетболиста, состоялась в 2020 году. Пара не афишировала свое торжество, устроив праздник в Барвихе для самых близких. До этого у певицы были браки и серьезные отношения, в результате которых на свет появились трое детей от разных отцов.



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