Ученые рассказали о двух жгучих специях для сжигания висцерального жира

Для того, чтобы избавиться от белого жира, расположенного в брюшной полости, люди чаще всего прибегают к изнурительным диетам. Ученые рассказали о двух жгучих специях, которые способны эффективно сжигать висцеральный жир.

По словам канадских и американских специалистов, речь идет об остром перце чили и имбире. Последняя пряность при борьбе с ожирением уменьшает чувство голода и протекание окислительного процесса. Кроме этого, имбирь славится своими противовоспалительными характеристиками, стабилизирует уровень сахара и ускоряет пищеварение. Исследование показало, что употребление этой специи способно не только снизить вес, но и скорректировать соотношение бедер и талии. Имбирь причастен к автоматическому сжиганию жира, поэтому препятствует его накоплению.

Ученые, представляющие Университет Лаваля, рассказали, что в перце чили содержится капсаицин. Это химическое вещество помогает обуздать аппетит и повышает способность тела сжигать жир. Сам овощ, а также паприка и кайенский перец, сделанные на его основе, стимулируют процесс превращения части пищи в тепло. При этом, термогенез использует углеводы, что помогает в снижении объемов и сжигании висцерального жира.

Источник: lenta.ru