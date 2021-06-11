Югославская Zastava M70 вошла в ТОП самых мощных вариантов АК

Американское издание National Interest составило ТОП самых мощных версий советского АК-47. В рейтинг вошла в числе прочих и югославская Zastava M70.

АК-47 является наиболее распространенным и часто копируемых автоматом на планете. Американское издание National Interest обнародовало составленный военными экспертами ТОП наиболее мощных его версий. Возглавляет рейтинг разработка конструкторов Германской Демократической Республики Wieger Sturmgewehr (StG). По сути, это полная копия советского АК-47, несколько оптимизированная и облегченная за счёт применения прозрачного пластика, из которого выполнен магазин орудия.

На втором месте в ТОПе расположилась Zastava M70AB2, состоящая на вооружении армии Югославии. Этот местный вариант традиционной штурмовой винтовки Калашникова пользовался успехом также и у других стран, став хорошим экспортным товаром. Здесь более крепкая сталь ствольной коробки, утолщенная на полтора сантиметра. Кроме того, югославские военные инженеры усилили пылезащитную крышку, при этом добавив специальный внутренний механизм для блокировки.

И третья почетная позиция досталась IMI Galil израильских вооруженных сил. На надёжный и неубиваемый советский автомат здесь обратили внимание после разочарования в FN FAL. К преимуществам израильские разработчики добавили полностью переработанную систему прицела. Целик в ней перенесен в заднюю часть на запирающуюся пылезащитную крышку, такое преобразование увеличило радиус прицеливания. Кроме того, «Галил» оборудован складывающимся по прямой линии прикладом. Удобство использования автомата повысилось за счёт добавления специальной ручки, с помощью которой его можно быстро и комфортно переносить с места на место. Как пишет «Политэксперт», до сих пор ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) продолжает использовать копию советского АК-47 в качестве штатного оружия.

Источник: politexpert.net