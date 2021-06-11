 

“Филя оценит”. Собчак жестко потроллила Киркорова

11.06.2021, 13:08, Новости дня
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“Это только разогрев. Горячий statement уже на YouTube”, – написала она.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

“Филя оценит”, – заверила подписчица inspirationandmood8.

Фото Собчак является пародией на пост российского певца Филиппа Киркорова в Instagram, опубликованный 8 июня.

“Это только разогрев! Вечером – горячий statement”, – писал он. Певец с оголенным торсом позировал во время поездки в ОАЭ. У него за спиной отель Бурдж-эль-Араб.

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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Контекст:

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу “Дом-2” на канале ТНТ, позже вела проект “Блондинка в шоколаде”. Она создала проект “Собчак живьем” на телеканале “Дождь”. Вела программу “Барабака и Серый Волк” вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции “Серебряный дождь”. Является автором и ведущей шоу “Осторожно, Собчак!” на своем YouTube-канале.

Филипп Киркоров находится в базе данных украинского сайта “Миротворец” за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма. В марте 2021 года Киркоров в публикации на своей странице в Instagram назвал Крым российским.

Россия оккупировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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