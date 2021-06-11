“Любила”. Хлывнюк из “Бумбокса” и Чемеров The Gitas презентовали видео на вторую совместную песню. Видео

“После суперхита “Держи меня” с Александром Чемеровым, я зарекся записываться вместе, понимая, что материал вышел недостижимо крутым. Однако, прошло несколько лет и Саша предложил снова сесть в студии и накопить что-то более ритмблюзовое. Дополнив куплет и поработав над аранжировкой с Дмитрием Кувалиним (гитаристом “Бумбокса”), мне стало окончательно ясно, что песня “Любила” просто таки должна жить в радиоэфире”, – рассказал в Instagram Хлывнюк.

ВИДЕОВидео: Sasha Chemerov / YouTube

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