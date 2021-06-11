 

“Любила”. Хлывнюк из “Бумбокса” и Чемеров The Gitas презентовали видео на вторую совместную песню. Видео

11.06.2021, 13:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“После суперхита “Держи меня” с Александром Чемеровым, я зарекся записываться вместе, понимая, что материал вышел недостижимо крутым. Однако, прошло несколько лет и Саша предложил снова сесть в студии и накопить что-то более ритмблюзовое. Дополнив куплет и поработав над аранжировкой с Дмитрием Кувалиним (гитаристом “Бумбокса”), мне стало окончательно ясно, что песня “Любила” просто таки должна жить в радиоэфире”, – рассказал в Instagram Хлывнюк.

ВИДЕОВидео: Sasha Chemerov / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.03 / Эксперт оценил вероятность покупки Турцией российских истребителей

14.02 / Российская делегация в Вене создала свой канал в Telegram

02.07 / Конгрессмен Маккол: Путин устроил «фиктивное голосование», чтобы удержаться у власти

15.07 / Эксперты рассказали, чем полезны маринованные каперсы

29.11 / AstraZeneca снова проверит свою вакцину от COVID-19. Анализ показал ошибку в дозировке

26.05 / Появилось видео испытаний нового секретного оружия России

01.12 / Джемилев стал лауреатом награды МИД Чехии за заслуги в дипломатии

19.05 / Insider – американский спецназ тренируют по сценарию конфликта с Россией от Прибалтики до Украины

22.05 / Глинская поделилась рецептом черничного кекса с шоколадной глазурью

08.10 / Против руководства “Нафтогаза” открыли уголовное производство о государственной измене

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика