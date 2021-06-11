 

Украина сделала все необходимое для получения ПДЧ в НАТО – ОПУ

11.06.2021, 13:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В то же время, по его словам, среди стран-членов НАТО должен быть консенсус относительно перспектив членства Украины в Альянсе.

“Украина осуществила все необходимые шаги для обеспечения того результата, который мы считаем необходимым, а именно – для получения ПДЧ с последующим оформлением членства в Альянсе”, – считает Сибига.

Замглавы ОПУ отметил, что Украина “справедливо” хотела бы участвовать в саммите лидеров стран НАТО 14 июня, но из-за формата мероприятия кроме членов Альянса другие участники не приглашены.   

“Мы бы очень хотели бы там быть, на саммите НАТО. И это справедливое наше требование, как и требование предоставления ПДЧ и членства в Альянсе, особенно на фоне тех вызовов и тех рисков, с которыми сталкивается наше государство”, – подчеркнул Сибига.

Саммит НАТО состоится в Брюсселе. Генеральный секретарь Североатлантического Союза Йенс Столтенберг отмечал, что на саммите страны – члены Альянса будут “принимать решения по содержательной и перспективной стратегии НАТО-2030”, чтобы противостоять “агрессивным действиям России, угрозам терроризма, кибератак, новых и разрушительных технологий, влиянию изменения климата на безопасность и подъему Китая”.

Контекст:

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщал, что Украина должна была получить ПДЧ в НАТО еще в 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте, но союзники Соединенных Штатов по Альянсу опасались создания “автоматизма в направлении к членству”.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявлял в ходе телефонного разговора со Столтенбергом, что Альянс – это единственный путь к окончанию войны на Донбассе и что предоставление Украине плана действий относительно членства (ПДЧ) “станет настоящим сигналом для РФ”. Комментируя разговор с Зеленским, Столтенберг говорил, что НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

В ОПУ отмечали, что Украина не будет принимать участие в саммите НАТО, но вопрос предоставления Киеву ПДЧ в НАТО на нем обсудят.

Ожидается, что на саммите Альянса его лидеры сделают заявление, в котором подтвердят политику “открытых дверей” для Украины и Грузии. Но консенсуса о предоставлении Украине ПДЧ пока нет, отмечал 7 июня заместитель Столтенберга Мирча Джоанэ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.09 / Общество: У Ефремова остался шанс на свободу

17.10 / В РПЦ призвали больницы пускать священников к пациентам с COVID-19

23.07 / Назван срок передачи флоту фрегатов «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов»

04.05 / Экс-вице-премьер РФ Полторанин рассказал о связях Индиры Ганди с КГБ СССР

13.05 / Полиция выехала к называвшему себя богом челябинцу

05.11 / Главного фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей объявили в розыск

30.04 / “Я описалась на сцене”. Гросу впервые призналась, что ей пришлось пережить в детстве

30.10 / Димопулос рассказала, почему не может заниматься сексом часто

25.03 / “Должны быть правильные действия”. В Госдепе объяснили, почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому

19.08 / США ввели санкции против двух компаний из ОАЭ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика