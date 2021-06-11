Украина сделала все необходимое для получения ПДЧ в НАТО – ОПУ

В то же время, по его словам, среди стран-членов НАТО должен быть консенсус относительно перспектив членства Украины в Альянсе.

“Украина осуществила все необходимые шаги для обеспечения того результата, который мы считаем необходимым, а именно – для получения ПДЧ с последующим оформлением членства в Альянсе”, – считает Сибига.

Замглавы ОПУ отметил, что Украина “справедливо” хотела бы участвовать в саммите лидеров стран НАТО 14 июня, но из-за формата мероприятия кроме членов Альянса другие участники не приглашены.

“Мы бы очень хотели бы там быть, на саммите НАТО. И это справедливое наше требование, как и требование предоставления ПДЧ и членства в Альянсе, особенно на фоне тех вызовов и тех рисков, с которыми сталкивается наше государство”, – подчеркнул Сибига.

Саммит НАТО состоится в Брюсселе. Генеральный секретарь Североатлантического Союза Йенс Столтенберг отмечал, что на саммите страны – члены Альянса будут “принимать решения по содержательной и перспективной стратегии НАТО-2030”, чтобы противостоять “агрессивным действиям России, угрозам терроризма, кибератак, новых и разрушительных технологий, влиянию изменения климата на безопасность и подъему Китая”.

Контекст:

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщал, что Украина должна была получить ПДЧ в НАТО еще в 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте, но союзники Соединенных Штатов по Альянсу опасались создания “автоматизма в направлении к членству”.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявлял в ходе телефонного разговора со Столтенбергом, что Альянс – это единственный путь к окончанию войны на Донбассе и что предоставление Украине плана действий относительно членства (ПДЧ) “станет настоящим сигналом для РФ”. Комментируя разговор с Зеленским, Столтенберг говорил, что НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

В ОПУ отмечали, что Украина не будет принимать участие в саммите НАТО, но вопрос предоставления Киеву ПДЧ в НАТО на нем обсудят.

Ожидается, что на саммите Альянса его лидеры сделают заявление, в котором подтвердят политику “открытых дверей” для Украины и Грузии. Но консенсуса о предоставлении Украине ПДЧ пока нет, отмечал 7 июня заместитель Столтенберга Мирча Джоанэ.

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