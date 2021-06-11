“К членству в НАТО нет прямого пути”. Представитель Альянса заявил о значительном прогрессе Украины

“На основании наших общих принципов и ценностей мы и в дальнейшем будем развивать наше взаимовыгодное партнерство. …Ни одно другое государство не имеет такого опыта, как Украина, которая столкнулась с агрессивным поведением России. Оккупация Крыма, военное вторжение в Украину и разжигание конфликта в восточной Украине стали кульминацией попыток России подорвать международное устройство, основанное на правилах”, – сказал он.

Представитель НАТО подчеркнул, что члены Альянса “несгибаемы в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины”, и для Украины “двери НАТО остаются открытыми”.

“К членству нет прямого пяти напрямик. Каждый потенциальный член Альянса должен провести широкий комплекс реформ не только в сфер безопасности и обороны, но и относительно верховенства права, государственного управления и экономической стабилизации”, – объяснил Аппатурай.

По его словам, “это то, чего украинцы всех поколений ожидают от лидеров государства”.

“Реформы сделают Украину более стойкой, процветающей, стабильной и приблизят ее к НАТО. Таким образом, лидерство на пути евроатлантических стремлений Украины – это в первую очередь лидерство на пути реформ. Значительный прогресс уже достигнут, но впереди тоже есть работа”, – заявил представитель Альянса.

Аппатурай прогнозирует, что в ближайшие месяцы “сотрудничество Украины и НАТО усилится не только в связи со снятием некоторых ограничений из-за COVID-19, но и потому, что партнеры по НАТО и Украина готовы к еще более тесному сотрудничеству”.

“Мы рассчитываем на это”, – подчеркнул представитель НАТО.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года состоится саммит НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что на саммите страны – члены Альянса будут “принимать решения по содержательной и перспективной стратегии НАТО-2030”, чтобы противостоять “агрессивным действиям России, угрозам терроризма, кибератак, новых и разрушительных технологий, влиянию изменения климата на безопасность и подъему Китая”.

В Офисе президента отмечали, что Украина не будет принимать участие в саммите НАТО, но вопрос предоставления Киеву ПДЧ в НАТО на нем обсудят.

Ожидается, что на саммите Альянса его лидеры сделают заявление, в котором подтвердят политику “открытых дверей” для Украины и Грузии. Но консенсуса о предоставлении Украине ПДЧ пока нет, отмечал 7 июня заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

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