Скандалы: ЦБ обнаружил аномальный приток валюты в Россию

Закрытые границы, резкий рост цен на газ и «ралли» промышленных металлов сотворили «чудо» с платежным балансом национальной экономики

Закрытые границы, резкий рост цен на газ и ралли промышленных металлов сотворили «чудо» с платежным балансом российской экономики. Чистый приток валюты в страну бьет многолетние рекорды, несмотря на то, что главный источник экспортных доходов — вывоз сырой нефти — остается существенно ниже докризисных уровней, следует из данных ЦБ. По итогам мая экономика РФ получила 7,7 млрд долларов в виде профицита платежного баланса — в такую сумму центробанк оценил разницу между основными валютными потоками в страну и из нее.

За пять месяцев эта условная «валютная прибыль» экономики достигла 35,8 млрд долларов, из которых 19 млрд пришло за два месяца второго квартала.

В этом году оказалась нарушена традиционная сезонность валютных потоков, отмечает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Обычно максимальный объем долларов и евро экономика получает в первом квартале, когда спрос на российские энергоносители максимальный. С конца весны и летом баланс меняется на противоположный: доходы от экспорта снижаются, а отток валюты растет из-за сезона отпусков и конвертации дивидендов.

Но в 2021 году, несмотря на то, что нефтяные доходы остаются на 10% ниже докризисных, за апрель и май экономика получила «валютную прибыль» на рекордную сумму с 2011 года (для второго квартала).

Причина — активный рост экспорта, который связан не только с отскоком цен на нефть, указывает Мурашов. Как следует из статистики ФТС, «долларовый дождь» над экономикой проливают «Газпром» и металлурги. Так, доходы от экспорта газа за январь-апрель подскочили на 49%, до 13 млрд долларов; вывоз плоского проката и нелегированной стали принес на 72% больше, чем годом ранее (1,72 млрд долларов).

Экспорт полуфабрикатов из железа подскочил на 28% в денежном выражении, до 2,43 млрд долларов; алюминия — на 35,5%, до 1,56 млрд.

Одновременно сохраняются ограничения в части международного туризма, которые «вымывали» из страны около 30 млрд долларов ежегодно, отмечает Мурашов. Закрытые границы позволяют оставить эту валюту в России.

Ложкой «дегтя», впрочем, остается по-прежнему высокий вывоз капитала частным сектором, отмечает экономист ING Дмитрий Долгин. В мае, по данным ЦБ, в виде оттока Россию покинули 5,9 млрд долларов — то есть три четверти чистого притока валюты, а с начала года — 24,6 млрд долларов.

Сильные показатели платежного баланса означают, что «музыка для рубля еще поиграет какое-то время», говорит Долгин. С ноябрьских минимумов российская валюта укрепилась на 10% к доллару, курс которого вернулся на минимумы за 10 месяцев.

Тем не менее, предупреждает Долгин, ближайшие месяцы принесут традиционный дивидендный отток капитала: иностранные держатели акций будут конвертировать в валюту выплаты от российских компаний, и это надавит на рубль.

Пик этих операций придется на июнь (1,9 млрд долларов) и июль (2,2 млрд), оценивает он.