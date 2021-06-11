Стало известно о новой льготе для семей с детьми

Глава правительства Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому все семьи с детьми получат скидку при покупке билетов на поезда дальнего следования. Новая льгота распространяется на все маршруты, ограничений по передвижению нет.

В постановлении указано, что тариф будет рассчитываться по определенной формуле – как разница между между ценой билета в купе и 50% его цены в плацкартном вагоне. Программой можно будет воспользоваться как при самостоятельных путешествиях, так и при организованных турах.

На реализацию этой меры поддержки россиян выделят более 1,3 миллиарда рублей из федерального бюджета. Новая льгота будет действовать на семьи с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет. В правительстве добавили, что решение направлено на поддержку внутреннего туризма.

Ранее “Дни.ру” сообщили, что в России может быть введена новая льгота для граждан. Речь идет о субсидировании тарифов для малоимущих. В случае принятия этого механизма основная нагрузка ляжет на состоятельных людей. Подробнее об этом Вы можете прочитать здесь.

Отметим, что в период пандемии коронавируса в стране появилась новая льгота для пенсионеров. Им продлили отсрочку платежей по задолженностям.