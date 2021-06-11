Таинственная история CIPDH: выдуманные паспорта, неправомерное использование личных данных и «защитники прав человека»

Адам Бандт — известный австралийский политик. В 2010 году он стал первым членом австралийской партии Зеленых, избранным на федеральных выборах в Палату представителей, а в прошлом году стал лидером партии.

Соответственно, лицо Бандта часто появляется на страницах газет и в новостных репортажах у него на родине, где он излагает взгляды своей партии и ее избирателей.

Однако, судя по всему, в последние годы образ Бандта использовался и для других целей, причем без его ведома.

Согласно двоим его бывшим коллегам по партии Зеленых, страничка Бандта появилась на сайте парижской правозащитной группы под названием Comité International Pour La Protection Des Droits de L’homme (CIPDH).

Однако на сайте Бандт был указан не как лидер австралийских «Зеленых». Он был представлен как представитель CIPDH в Польше Вацлав Козакевич.

Коллеги Бандта и бывшие австралийские сенаторы Скотт Ладлэм и Боб Браун также оказались на сайте CIPDH. Однако там они представлены под имена «Робер Комюн» и «Збишик Пакалов» соответственно. Оба указаны как вице-президенты CIPDH.

Когда мы связались с Бандтом для этого материала, тот подтвердил, что на сайте CIPDH действительно его фото, и что он не давал разрешения использовать его подобным образом. Он также заявил, что никогда не работал в CIPDH и даже не слышал об этой организации. «Это точно кандидат на самое странное, что случилось со мной в общественной жизни, и от этого мне не по себе», — сообщил Бандт.

Не вполне понятно, зачем CIPDH использовала фото Бандта у себя на сайте под другим именем и чего она таким образом хотела добиться.

Однако очевидно, что странности CIPDH не ограничиваются тем, как эта организация представляет себя публике.

В ходе исследований в течение прошлого года также выяснилось, что CIPDH:

утверждала, что является партнером Организации объединенных наций и более чем десятка органов ООН, хотя в самой ООН отрицают такие взаимоотношения;

как сообщается, использовала на своих автомобилях номерные знаки, подозрительно похожие на номера ООН, без ведома или разрешения международной организации.

упоминалась в докладе для Совета безопасности ООН о пропаже денежных средств из Ливии после свержения Муаммара Каддафи, хотя сама CIPDH отрицает свою причастность к подобным схемам;

как сообщается, по крайней мере двое лиц, аффилированных с CIPDH, получили обвинения в причастности к преступной деятельности;

утверждала, что проводила встречи по крайней мере с одним главой государства и другими государственными служащими;

выдавала собственные «дипломатические» паспорта для членов организации. Некоторых останавливали на международных границах после попытки использовать паспорта CIPDH, которые Еврокомиссия назвала «выдуманными» документами.

CIPDH присвоила образы не только Бандта и его коллег.

После того, как мы связались с CIPDH для этой статьи, со страницы команды было удалено 16 профилей. Сравните архивные версии страницы от 12 июля и 14 октября 2020 года.

Среди удаленных профилей была вице-президент и юридический директор «Анна Бозин», чье фото профиля на самом деле принадлежит певице Лие Ицес. Советники CIPDH «Степан Бечич» и «Павел Валицкий» оказались Биллом Крейдером и Девидом Ховардом из американской финансовой фирмы TFA Capital Partners. Крейдер и Ховард подтвердили, что на фото действительно они, и что эти фото использовались без их разрешения.

Кроме того, якобы глава статистического отдела организации «Этьен Гийо» оказался Бевином Т. Этьеном, доцентом Университета Вирджинии. Возможно, есть и другие неправомерно использованные фотографии, которые еще предстоит установить.

Когда в прошлом году Bellingcat связалась с CIPDH по этому вопросу, организация заявила, что начала расследование о том, почему были использованы эти фото, и что на сайт их загрузили «партнеры» без верификации. Когда в прошлом месяце мы спросили CIPDH, как идет это расследование, в ответ пришло электронное письмо с общего информационного адреса организации, подписанного вице-президентом Матиасом Меровингом, где говорилось, что информация о лицах в профилях была передана полиции в Сербии, Черногории и Польше, а также информация о человеке, который контактировал с этой группой.

Последующие вопросы о том, кто был этот человек и был ли какой-то отклик от полиции этих стран, остались без ответа.

Эти ответы также не объясняют, как фото людей на таких ключевых постах, как «юридический директор» и «вице-президент», могли по ошибке попасть на сайт CIPDH так, чтобы этого никто не заметил.

Профиль Анны Бозин был удален в октябре 2020 года и отсутствует на сайте CIPDH.fr, однако письмо правительству Хорватии от CIPDH было подписано некой Анной Бозин и опубликовано в сети всего месяц спустя.

Несмотря на это, а также различные другие подозрительные события и действия, CIPDH, по-видимому, на протяжении многих лет легко удавалось расширять свою деятельность и даже организовывать встречи с видными политиками.

В 2019 году CIPDH учредила филиал в США под названием IHRDC-CIPDH и заявила, что с ней начал работу Гарольд Малмгрен, бывший советник нескольких президентов США, начиная с Кеннеди.

Однако, как недавно писал Foreign Policy, Малмгрен участвовал в звонке с IHRDC-CIPDH, но не соглашался с ними работать. Несмотря на это, вскоре на сайте CIPDH появился документ за подписью главы CIPDH по кадрам Милана Калостровича с одобрением работы Малмгрена на CIPDH на период в пять лет.

Калострович, как сообщается, ожидает суда в Черногории по обвинению в вымогательстве и нападении на бизнесмена в этой балканской стране в конце прошлого года. Черногорские СМИ также сообщали, что Калострович незаконно въехал на территорию Сербии и ездил в автомобиле с номерами УВКБ ООН. Согласно сообщениям СМИ, при нем был французский дипломатический паспорт. Однако непонятно, действительно ли это был французский дипломатический паспорт или паспорт CIPDH.

CIPDH действительно, по-видимому, просила сербские власти вернуть паспорт CIPDH Калостровича, что видно из документа ниже.

Однако, согласно ответу на вопросы с общего адреса электронной почты CIPDH за подписью Меровинга, на машине были номера CIPDH, а не УВКБ ООН, хотя номер имел вид “UN787CD”. Меровинг также добавил, что поездка не была «одобрена» CIPDH и поэтому ответственность за нее лежит на Калостровиче.

Контакты CIPDH с государственными властями не ограничивались просьбами вернуть так называемые «дипломатические» документы.

Организация также утверждает, что организовывала встречи с высокопоставленными правительственными чиновниками, например с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном-Арканжем Туадерой в 2018 и 2019 годах, а также с председателем Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ в 2018 году. Не вполне понятно, как им это удалось, если учитывать деятельность этой группы и ее членов.

Однако представители CIPDH действительно стараются обеспечить видимость высокого профессионализма. Некоторые носят сине-золотую форму CIPDH, которая похожа на помесь формы пилота гражданской авиации и флотского офицера. Меровинг был в такой форме на мероприятии в Индии в 2020 году.

Основной адрес CIPDH — в центре Парижа, недалеко от Эйфелевой башни. Логотип CIPDH нанесен на огромный комплекс в Аккре, Гана. На Google Street View видно здание, похожее на посольство, с флагштоками и воротами с логотипом CIPDH. Другие страны, где, согласно сайту организации, она присутствует, — Россия, Казахстан, Словакия и Азербайджан.

Некоторые представители CIPDH, по-видимому, посвящают внимание вопросам, тесно связанным или совпадающим с внешней политикой России, например поддерживают аннексию Крыма.

Поддерживаемые Россией НКО — явление нередкое, а некоторые из них, как сообщается, также базируются в Париде, однако эксперты, с которыми поговорила Bellingcat, видят отличия в деятельности CIPDH и подобных групп.

Мелисса Хупер, исследовательница, которая специализируется на деятельности подозрительных НКО, в особенности групп, связанных с Россией, говорит, что опасения вызывает то, что группа, которая якобы выступает за права человека, при этом преувеличивает свои связи с ООН и присваивает личные данные не подозревающих об этом людей. Такие практики выходят за рамки деятельности известных ей НКО, связанных с российскими властями, многие из которых обосновались в Париже и окрестностях. Большинство подобных организаций занимаются влиянием на дискуссии о политических и социальных вопросах, рассказала она.

Марк Галеотти, эксперт по международной преступности, утверждает, что с учетом деятельности CIPDH маловероятно, чтобы она была реальной правозащитной организацией. Он добавил, что исходя из того, что он увидел, не думает, что CIPDH имеет реальную политическую связь с Россией, но что характер организации похож на другие фейковые и мошеннические НКО, появившиеся на постсоветском пространстве в 90-е и связанные с организованной преступностью.

В ходе расследования для этого материала команда Bellingcat связывалась с CIPDH в прошлом году и еще раз в прошлом месяце. В письме с общего информационного электронного адреса CIPDH, которое, однако, было подписано Меровингом, CIPDH отрицала обвинения, что она не является настоящей правозащитной группой, заявив, что если эксперты, опрошенные Bellingcat, сомневаются в добросовестности организации, то нам следует «найти других экспертов». В письме также говорилось, что сообщения о причастности CIPDH к мошенничеству или преступности — работа «желтой прессы».

Однако Оливер Мэй, бывший глава отдела борьбы с мошенничеством гуманитарной организации Oxfam, заявил, что деятельность CIPDH может, по меньшей мере, подорвать доверие к гуманитарному сектору и осложнить работу реальных гуманитарных организаций.

Непонятно, чего именно CIPDH расчитывала добиться посредством своей деятельности и сомнительных практик. Однако сама деятельность этой организации определенно вызывает ряд вопросов. Например, почему она преувеличивала степень своего сотрудничества с ООН и ее органами? Зачем она использовала автомобильные номера, копирующие номера ООН? И зачем она создавала паспорта и просила их держателей организовать их использование на международных границах?

Далее следует подробный рассказ о том, как работает CIPDH, о некоторых людях, непосредственно участвовавших в ее деятельности, а также о практиках организации за годы ее существования.

Что такое CIPDH?

CIPDH была зарегистрирована как общественное объединение в Париже в августе 2009 года.

До недавнего времени в качестве председателя организации на сайте был указан французский бизнесмен Жерар Салвато. Рядом с Салвато (опять же, до недавнего времени) как один из вице-президентов группы был указан Искандер Юсупов, представитель Республики Татарстан в Париже (хотя у него нет дипломатического статуса или, по его словам, связей с какими-либо властями, помимо Татарстана).

Когда мы связались с Салвато по телефону, он ответил, что не может говорить, потому что у него встреча в Каире. Он утверждал, что его электронная почта не работает из-за того, где он находится, и попросил перезвонить позже, когда он будет в Париже. Когда Bellingcat позвонили ему в указанную дату, он не ответил.

Юсупов более охотно отвечал на вопросы Bellingcat. Поначалу по электронной почте он признал, что является вице-президентом CIPDH, однако добавил, что его роль исключительно «волонтерская». Впоследствии, в другом письме, Юсупов заявил, что в прошлом году перестал быть «юридически» членом CIPDH, однако по-прежнему работал для Салвато экспертом по французскому и международному праву. Судя по всему, вскоре после этой переписки его профиль был удален с сайта CIPDH. Также незадолго до публикации с сайта CIPDH, по-видимому, был удален и профиль Салвато.

Юсупов заявил, что CIPDH — организация с открытым членством и не может нести ответственность за действия частных лиц, которых подозревают в совершении преступлений в других странах, а также что у CIPDH нет офисов за рубежом, которые она финансировала бы. У CIPDH нет и сотрудников, добавил он.

Однако на сайте группы остается список адресов CIPDH в разных странах, а также упоминания филиалов CIPDH по всему миру. Кроме того, в письме, опубликованном на сайте IHRDC-CIPDH, Милана Калостровича называют «сотрудником» организации.

По словам Юсупова, он полагал, что все частные лица-члены ассоциации сами финансируют свою деятельность.

Финансирование CIPDH в Париже осуществляется на личные пожертвования, а «финансовая и административная» деятельность CIPDH — сфера ответственности Салвато как председателя в соответствии с французским законодательством.

Встречи с такими высокопоставленными лицами, как президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, также наверняка можно объяснить личными связями Салвато, добавил Юсупов.

Он также настоял, что CIPDH не совершала ничего незаконного по французскому законодательству, регулирующему деятельность подобных ассоциаций, и что он лично никогда не общался ни с кем из членов CIPDH, которых обвиняли бы в правонарушениях в каких-либо странах мира. Юсупов добавил, что не имеет доступа к сайту CIPDH и не несет ответственность за обнаруженные там странности.

Не вполне понятно, насколько на самом деле Юсупов, Салвато или другие члены CIPDH имели представление о деятельности организации и других ее членов. Юсупов неоднократно подчеркивал, что он не имел об этом никакого понятия и вообще не принимал участие в повседневной деятельности организации.

Однако из постов на сайте организации и различных СМИ и публикаций, доступных в сети, известно, что многие другие публично говорили о своей работе в CIPDH.

В течение многих лет CIPDH строила отношения с самыми разными людьми с довольно интересными биографиями. Например, это Александр Ионов, который вел кампанию за освобождение российской шпионки Марии Бутиной, которая была арестована в США в 2018 году, а потом вернулась в Россию. Бутина недавно сняла видео в колонии, где содержится антикоррупционный активист Алексей Навальный. В 2018 году CIPDH наградила Ионова «Медалью Почета», назвав его «известным российским правозащитником».

Ионов не ответил на запрос Bellingcat о комментарии по электронной почте, однако недавно рассказал Foreign Policy, что больше не является членом CIPDH (хотя на момент публикации этого материала его профиль оставался на сайте). На видео, опубликованном на Фейсбуке в конце марта, он заявил, что не входит в комитет CIPDH, и одновременно обвинил иностранные СМИ в том, что они пишут критические статьи о россиянах.

Другой член CIPDH ранее хвастался тем, что в 2015 году проводил антитеррористические тренинги в Синьцзяне, Китай — странный род деятельности для человека, называющего себя членом правозащитной группы, учитывая широкое осуждение обращения с уйгурским населением этой территории.

Других лиц, указанных на сайте CIPDH как члены организации, оказалось труднее найти. Дело в том, что (как в случае с Вацлавом Козакевичем, польским «двойником» Адама Бандта) само их существование вызывает сомнения.

Одна такая фигура — Роберт Комюн.

Под таким именем CIPDH осуществляет продвижение в социальных сетях (в Твиттере и Фейсбуке).

Под этим именем, наряду с Матиасом Меровингом. также была написана статья о CIPDH в Википедии.

В статье в Википедии говорится, в частности: “Comité international pour la protection des droits de l’homme (CIPDH) — некоммерческая организация, которая защищает права человека, организуя независимое сообщество адвокатов в Европе. Основана в 2006 году, базируется во Франции. Ассоциация является членом Глобального договора объединенных наций. В сотрудничестве с FAO, IFAD, UNIDO, ILO, UNOPS, WIPO, UNRWA, ITC, AFDB, UNDP, UNESCO, UNFPA, UNHCR, WFP и Министерством иностранных дел Франции она ведет деятельность в России, Польше, Франции, Литве, Испании, Черногории, Хорватии, Словении, Германии, Гане, КАЗАХСТАНЕ и КОРЕЕ”.

Как говорилось выше, на фото Роберта Комьюна на сайте CIPDH — на самом деле австралийский сенатор Скотт Ладлэм.

Команде Bellingcat не удалось однозначно установить, существует ли Роберт Комьюн на самом деле. Однако его профиль был удален с сайта CIPDH вскоре после того, как CIPDH была поставлена в известность о расследовании Bellingcat и о том, что на фото Роберта Комьюна на самом деле Скотт Ладлэм.

Тем временем имя аккаунта CIPDH в Твиттере было изменено с Роберта Комьюна на Жерара Салвато, что видно по разнице между архивной копией одного из твитов от декабря 2018 года и другой копией того же твита от октября 2020 года.

Связь с ООН

CIPDH также стремится произвести впечатление тесного сотрудничества с ООН.

Это давно говорится на сайте CIPDH, где перечислены организации ООН, с которыми сотрудничала эта организация. В некоторых постах также говорится о проектах, которые организация надеется учредить «в рамках ООН». Команда Bellingcat связалась со всеми органами ООН, перечисленными на сайте CIPDH, в том числе Международной организацией труда, Всемирным банком и Программой развития ООН.

Никому из них не было известно об их сотрудничестве с CIPDH.

На сайте CIPDH присутствуют документы официального вида, где указан регистрационный номер ООН, что должно свидетельствовать о связи организации с ООН.

Однако это число, по-видимому, является регистрационным номером на Глобальном рынке ООН. Представитель Управления ООН по обслуживанию проектов говорил, что любая компания может зарегистрироваться на Глобальном рынке, заполнив специальную форму в интернете.

Кроме того, пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик де ла Ривьер рассказал Bellingcat, что «нет никаких документальных свидетельств привлечения Объединенными нациями CIPDH к сотрудничеству в какой-либо сфере, программе или проекте».

Он также добавил, что ООН намеревается решать проблему «вводящей в заблуждение похожести» логотипа CIPDH и эмблемы ООН.

После того, как в прошлом году Bellingcat впервые связалась с CIPDH при подготовке этого материала, сведения о сотрудничестве с органами ООН, по-видимому, пропали с главной страницы сайта.

Однако, отвечая на вопросы Bellingcat, в CIPDH сообщили, что у них действительно есть взаимоотношения с ООН, указав на членство в Глобальном договоре ООН (еще одной добровольной схеме, к которой может присоединиться любая компания). В CIPDH также указали, что она контактирует со специализированными органами ООН в зависимости от проектов, над которыми работает. Там добавили, что Bellingcat могут проверить это, связавшись с ООН, что мы и сделали.

После того, как команда Bellingcat сообщила CIPDH, что в ООН нам ответили, что не имеют никаких отношения с этой организацией, в CIPDH ответили нам, что Bellingcat «справилась с задачей очень поверхностно. Во-первых, вам есть лучше [sic] знать, где спрашивать, а для вторых, эти отношения между ООН и CIPDH — наше дело».

Юсупов отправил документы без даты, в которых, как говорил он, показаны отношения с ООН и четыремя органами ООН (UNOPS, UNIDO, FAO и IFAD). Однако это, по-видимому, были документы, которые позволяют CIPDH подавать заявки на поставки этим органам ООН через UNOPS. Представитель UNOPS вновь сообщил, что такая возможность открыта для любой компании через онлайн-форму.

IFAD сообщила, что документ, предоставленный CIPDH, не является доказательством сотрудничества.

Тем временем представитель UNIDO повторил, что организация не сотрудничает с CIPDH и попросила ее убрать любые упоминания UNIDO с их сайта. Они добавили, что «возможно, нам придется обеспечить выполнение этой просьбе, в конечном итоге правовыми методами».

Автомобильные номера

Кроме всего вышеописанного, сообщалось также, что представители CIPDH используют автомобильные номера, очень похожие на номера автомобилей ООН, о чем еще в 2018 году писали журналисты-расследователи из Казахстана.

Еще один инцидент произошел в сентябре 2019 года, когда, как сообщается, испанская дорожная полиция остановила в районе Валенсии представителя CIPDH на Range Rover Sport с номерами, похожими на номера ООН.

В сообщениях говорилось, что полиция Валенсии обыскала автомобиль и арестовала его. Вскоре CIPDH опубликовала пост в блоге, где обвинила Испанию в неуважении к правозащитникам. И в казахских, и в испанских СМИ публиковались фото автомашин.

На фото номеров, опубликованных Central Asian Bureau for Analytical Reporting, действительно, по-видимому, видна эмблема CIPDH, которая очень похожа на логотип ООН, между буквами и цифрами “UN 010 CD”.

Когда мы связались с ООН для этого материала, нам заявили, что CIPDH не получала номеров ООН.

Информационный офис ООН в Казахстане рассказал Bellingcat, что знает об этих публикациях, и что об этой проблеме сообщили Министерство иностранных дел страны.

В первом ответе на вопросы по электронной почте в прошлом году CIPDH рассказали Bellingcat, что всегда стремятся получить разрешение на использование номеров CIPDH в странах, где работают, и что идея использования подобных номеров пришла из африканских филиалов организации. В CIPDH заявили, что в некоторых странах отдельные филиалы могли нарушить правила, используя такие номера без разрешения. В подобных случаях ответственные лица могут получить предупреждение или даже быть исключены из организации, добавили нам в письме.

Юсупов заявил, что CIPDH изготавливает собственные номера со своим логотипом, на что имеет право. Она всегда делает это с разрешения местных властей, добавил Юсупов.

Впоследствии в ответ на вопросы об этом, который пришел с общего адреса CIPDH, но был подписан Меровингом, нас спросили, есть ли у Bellingcat доказательства, что CIPDH использовала номера ООН, чего, по его заверению, организация никогда не делала.

Действительно, на номерах в репортажах из Казахстана и Испании виден логотип CIPDH, однако он практически неотличим от эмблемы ООН. На номерах также присутствуют буквы “UN”.

«Выдуманные» паспорта

CIPDH также регулярно выдает своим членам так называемые «паспорта» CIPDH. «Дипломатический паспорт Commité International pour la Protection des Droites de Hommes» входит в список Еврокомиссии от 2017 года, где перечислены подобные «фантастические» паспорта.

При этом на сайте CIPDH указано, что эти паспорта не являются заменой реальных паспортов или идентификационных документов. Однако несмотря на заявления, что документы не должны были выдавать за официальные паспорта, на фото в Инстаграме бывшего члена CIPDH Александра-Шапиро Сулимана хорошо видно, что в верхней части написано «официальный паспорт». Профиль Шапиро-Сулимана отсутствует на сайте CIPDH, поэтому непонятно, по-прежнему ли он связан с этой организацией, однако в прошлом он поддерживал аннексию Крыма Россией.

Также CIPDH в своей переписке призывает членов организации сотрудничать с местными чиновниками, чтобы обеспечить использование паспортов CIPDH для пересечения границы.

Согласно публично доступным источникам, имело место несколько инцидентов, связанных с использованием (или попыткой использования) этих «паспортов». Например, в марте 2020 года член CIPDH Милан Херстек, по-видимому, попытался по своему паспорту CIPDH перейти границу Словакии, в результате чего местным властям пришлось связаться с французской полицией.

В сентябре 2019 года член CIPDH Фирдоуси Алекперов (он же Алакбаров, которому было адресовано приведенное выше письмо), как сообщается, был задержан в Баку (столице Азербайджана), где он выдавал себя за генерала (используя форму CIPDH, похожую на военную) и осуществлял мошенничество в отношении множества людей, утверждая, что может продать им дипломатические паспорта и «военные» звания.

В прошлом году CIPDH сообщила Bellingcat, что Алакбаров подает контр-иск и что в таких случаях он всегда выигрывает. В организации добавили, что подобные обвинения выдвигаются против их сотрудников, которые раскрывают информацию о коррупции в органах власти, в которой замешаны полицейские и политики. Алакбаров не ответил на просьбу Bellingcat о комментарии по Facebook Messenger, однако недавно сообщил Foreign Policy, что с него сняты все обвинения. В прошлом месяце CIPDH сообщила Bellingcat, что он был оправдан.

В CIPDH также сообщили, что паспорта организации используются для идентификации ее представителей на заданиях и обеспечивают их безопасность в зонах конфликтов.

Однако подробности ареста Алакбарова напоминают обстоятельства схемы, которую, как сообщалось, пресекли в Москве в 2013 году. По данным российских СМИ, «Международный комитет по борьбе с организованной преступностью, терроризмом и коррупцией» (“International Committee for Combating Organized Crime, Terrorism and Corruption”, ICOCRIM) был организацией, которая мошеннически представляла себя как сотрудничающую с ООН и международными правоохранительными органами. Как писали российские СМИ, до пресечения деятельности организации она успела выманить по крайней мере 1,5 миллиона долларов у ничего не подозревавших жертв, которым продавала значки, награды и медали.

По крайней мере два человека, связанных с CIPDH, также, по-видимому, играли роль в деятельности ICOCRIM. Согласно данным регистрации компаний, среди основателей «ИКОКРИМ КОМПАНИ» — Матиас Меровинг и Владимир Березовский, который на сайте CIPDH указан как «эксперт по геронтологии».

Меровинг также, по-видимому, попытался создать и третью международную организацию. С 2015 по 2017 гг он зарегистрировал домен health-org.com на свое имя, черногорский телефонный номер и электронный адрес некой Анны Бозин. До недавнего времени «Анна Бозин» была указана как глава юридического отдела CIPDH. Ее имя присутствует во многих письмах от лица организации. Однако по меньшей мере возможно, что личность Анны Бозин выдумана.

Ее профиль был удален с сайта CIPDH после того, как команда Bellingcat связалась с CIPDH в рамках подготовки этого материала, а ее фото профиля принадлежит американской певице Лие Ицес. Однако, как упоминалось выше, имя Бозин появлялось уже после этого в документе от CIPDH, направленном правительству Хорватии в ноябре 2020 года.

Судя по архивным копиям домена health-org.com, в период, когда он был зарегистрирован, он был оформлен как сайт еще одной французской правозащитной организации. В контактных данных был указан тот же адрес, где сейчас зарегистрированы CIPDH и IHRC-CIPDH. «Европейская организация здравоохранения» ( ‘L’Organisation Europeene de la Sante’) утверждала, что является международной НКО, которая работает с ООН и медицинскими экспертами, привлекая внимания к проблемам здравоохранения по всему миру.

Сайт был сделан на WordPress, единственный зарегистрированный аккаунт пользователя — ‘r.comun’, что очень похоже на имя Роберта Комьюна.

Попытки связаться с Меровингом по телефону успеха не имели. Когда в прошлом году Bellingcat впервые связалась с CIPDH для комментария по общему адресу на сайте, ответное письмо с уведомлением о получении было подписано Матиасом Меровингом.

В другом письме, где содержались общие ответы CIPDH, и которое не было подписано конкретным лицом, говорилось, что Меровинг и Березовский покинули ICOCRIM «много лет назад, и у CIPDH нет никаких доказательств этих обвинения [sic]».

На вопросы, отправленные на общий адрес CIPDH в прошлом месяце, мы получили в ответ письмо, подписанное «М. Меровинг». Однако на вопросы об ICOCRIM и других сайтах, которы, по-видимому, регистрировал Меровинг, мы ответов не получили.

Нам не удалось найти контактные данные Березовского.

Отчет панели экспертов

Судя по имеющейся публичной информации, масштабы задокументированной правозащитной деятельности CIPDH представляются малозначительными.

На фото в пресс-релизах на сайте представители CIPDH сняты в школах, где, как сообщается, они популяризуют права человека. На других фото представлены, как сообщается, наблюдательные миссии или встречи, которые посещают члены организации.

Эти события, по-видимому, действительно имели место, пусть их эффект, вероятно, был незначительным.

В своем ответе Bellingcat CIPDH также обратила внимание на кейс 2018 года, в котором она якобы принимала участие и который привел к оставке казахского судьи, оставившего мать четверых детей без крыши над головой. Это, добавили в CIPDH, привело к тому, что члены организации стали подвергаться провокациям и давлению.

Однако один из аспектов деятельности CIPDH, который не был отражен на сайте организации, попал в отчет Панели экспертов по Ливии для Совета безопасности ООН. В отчете говорилось о выводе средств и активов на миллиарды долларов из Ливии после падения режима Каддафи.

Панель отчиталась, что источник сообщил им, что «физические активы» хранились в ящиках с логотипом Международного комитета красного креста и хранились на объекте CIPDH в Аккре, Гана. Источник панели также предоставил фотографии, на которых видны ящики с логотипом Красного креста в комнате рядом с дверью, на которой красуется логотип CIPDH.

Согласно отчету, «…Панель обеспечила подачу сообщения по этому вопросу в полицию Ганы и впоследствии связалась с властями Ганы с просьбой прояснить ситуацию. Письмо Панели и еще одно напоминание остались без ответа».

Источник панели сообщил, что некоторые активы были впоследствии перевезены в другую страну. При этом в отчете отсутствовали визуальные свидетельства о содержимом ящиков.

В CIPDH отвергли все обвинения и заявили, что фотография — «фейк». В своем прошлогоднем ответе в адрес Bellingcat организация заявила: «После публикации этой информации ни ООН, ни Совет безопасности, ни другая официальная структура и ни одна страна мира не отправляла никаких запросов или обвинений в адрес CIPDH».

«Это подтверждает отсутствие каких-либо документальных и физически подтвержденных данных по этому вопросу и их выдуманную и фейковую природу». В организации добавили: «Правительство Ганы никогда не обвиняло CIPDH в каких-либо незаконных действиях в этой стране».

CIPDH действительно в некой форме присутствует в Гане, что видно из постов на сайте организации и сообщений местной прессы, в которых говорится об участии CIPDH в церемонии награждения Отумфуо Осея Туту II, правителя Ашанти, в 2019 году.

Люди в форме CIPDH даже были сфотографированы рядом с людьми в форме полиции Ганы.

Юсупов заявил, что отчет Панели экспертов — ложный, и что никаких доказательств, кроме фотографии, так и не было предоставлено.

Он также отверг более общие обвинения CIPDH в мошенничестве или противоправной деятельности, заявив, что ему было неизвестно об упомянутых Bellingcat случаях в Азербайджане и Черногории, а также о случае в Южной Корее, о котором ранее писал Foreign Policy.

Он вновь заявил, что кто угодно может стать членом CIPDH, если хочет поделиться экспертным, юридическим или международным опытом. По французскому законодательству ни один член ассоциации не несет ответственность за деятельность других членов ассоциации, добавил он.

Юсупов не дал прямого ответа на вопрос, кто одобряет членство в CIPDH и предоставляет атрибутику вроде формы, паспортов или документов.

Он заявил, что CIPDH может только «одобрить желание отдельных членов комитета создать» частное представительство в конкретной стране, чтобы представлять «задачи и цели, изложенные в уставных требованиях комитета».

Никто из этих людей официально не работает на комитет, поэтому всех членов ассоциации контролировать невозможно, добавил он.

Однако эти комментарии также не вполне соответствуют другим ответам от CIPDH и документам, где упоминаются «филиалы» и «сотрудники» группы.

Какой бы ни была правда о CIPDH, ясно, что этой организации удалось пользоваться личностями людей, не имевших об этом понятия, имитировать несуществующее сотрудничество с ООН и использовать, по сообщениям, автомобильные номера, похожие на номера ООН. Кроме того, некоторые члены организации обвиняются в серьезных преступлениях. Это по меньшей мере вызывает вопросы, что на самом деле представляет из себя эта группа и как ей удалось вести деятельность так долго безо всякого внимания к «странностям» в ее работе.

Требует дальнейшего исследования и вопрос, как этой группе, по-видимому, удавалось добиваться встреч с главами государств и другими публичными лицами. Также стоит изучить, обвинялись ли другие члены организации в преступной деятельности.

Специалист по международной преступности Марк Галеотти говорит, что заявления на сайте и в документации CIPDH об ее отношениях с ООн может быть трудно опровергнуть из-за «запутанного» и «непрозрачного» характера ООН.

«Существует множество разных проектов, многие из которых практически неизвестны даже в Нью-Йорке [где расположена штаб-квартира ООН], не то что где-либо еще», — жалуется Галеотти.

«Не существует места, где можно было бы просто изучить список всех организаций, аффилированных с ООН», — добавляет он. Если бы у ООН имелся легко доступный список, организациям вроде CIPDH было бы сложнее делать свои заявления, пояснил Галеотти.

Как бы в подтверждение его слов, на момент публикации на сайте CIPDH по-прежнему было написано “nous sommes partenaires Nations Unites” — «Мы партнеры Организации объединенных наций».

Для людей вроде лидера австралийской партии Зеленых Адама Бандта, чья фотография использовалась для «Вацлава Козакевича», проблема имеет куда более личный характер.

«От этого крайне не по себе» — рассказал он о своем отношении к использованию его фото. «То, что какая-то подозрительная организация без разрешения использует мои личные данные, вызывает у меня глубокий дискомфорт».

К счастью, фотографии Бандта на сайте больше нет, но вопросы о деятельности и истинных мотивах CIPDH никуда не исчезли.

Вклад в подготовку материала Материал был подготовлен при участии Оуэна Макгвайра