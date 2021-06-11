 

Мнение: Кодификация

11.06.2021, 12:50, Разное
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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг поддержал поправку о лишении свободы на срок до пяти лет за предоставление или сбор средств для иностранных или международных неправительственных организаций (НПО), признанных в РФ нежелательными. Текст опубликован в думской электронной базе.

Всё идёт по плану. Переход к террористической форме управления требует нормативной базы, чтобы контролировать террор и направлять его в нужном для режима направлении. Другой вопрос, что террор — это лесной пожар. Контролировать лесной пожар — в это нужно уметь и иметь соответствующее техническое и ресурсное обеспечение. А режим — это сплошь воры и уголовники, умеющие влет рубить бюджет. С остальным у них существенно хуже. Но пытаются. Как говорится, «мужчину нужно поощрять хотя бы за намерение…»

Исламское государство тоже на своих территориях разработало и ввело обширный кодекс преступлений со скрупулезным перечислением видов наказаний, причем никакой отсебятины в данном вопросе позволено не было. Сбрасывают с минарета — значит, преступник мужеложец. Забивают камнями — прелюбодеяние. Рубят конечность — вор. Во всём должен быть порядок. Учёт и контроль. Иначе начнется революционная целесообразность. А она далеко может завести.

Так что российские террористы ничего не изобретают. Идет кодификация преступлений, которые ранее, при нормальной системе управления, преступлениями не являлись и не могли таковыми быть. А вот теперь — пожалуйте на зону. Не изменилось ничего, кроме того, что теперь страной правят не просто воры и уголовники, а террористы.

Источник: Эль Мюрид



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