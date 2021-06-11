На форуме «Россия – страна возможностей» пройдет конкурс с грантом в 1,5 млн рублей

Участники форума «Россия – страна возможностей» смогут выиграть гранты до 1,5 млн рублей в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов.

Масштабный форум «Россия – страна возможностей» пройдет в Москве в парке Музеон 25-27 июня. Форум станет большой встречей сообщества выпускников всех лет проектов одноименной платформы. В рамках мероприятия пройдут активности различных проектов платформы «Россия – страна возможностей», награждение победителей и лауреатов конкурсов и олимпиад, развлекательная программа, образовательные, спортивные и культурные активности. Онлайн-трансляцию форума смогут посмотреть все жители страны, сообщили организаторы, слова которых приводятся в поступившем в газету ВЗГЛЯД релизе.

Также прямо на площадке пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов. Участники форума «Россия – страна возможностей» смогут выиграть гранты до 1,5 млн рублей на развитие своих инициатив. Подать заявку на участие можно в системе «Молодежь России», прием заявок закончится 19 июня в 17.00 (по мск).

При заполнении заявки в АИС «Молодежь России» участникам необходимо использовать методические рекомендации для физических лиц. При планировании календарного плана проекта рекомендовано указывать даты проведения мероприятий с августа 2021 по июль 2022 года. Для участия в конкурсе необходимо заполнить активные поля проектной формы, а также подать заявку с прикрепленными необходимыми для участия в конкурсе документами. С полными правилами конкурса можно ознакомиться в объявлении о проведении конкурса.

До 15 июня в группе «Россия – страна возможностей» во «ВКонтакте» пройдет серия бесплатных вебинаров от экспертов Всероссийского конкурса молодежных проектов – они пригодятся не только подтвержденным участникам форума, но и тем, кто собирается подавать заявку в будущем.

11 июня, 10.00 (мск) пройдет лекция по основам социального проектирования: актуальность и социальная значимость проекта, название, краткая аннотация и креативная упаковка проекта. В 12.00 (мск) состоится лекция по основам социального проектирования: цели, задачи, команда проекта, календарный план, результаты, партнеры и поддержка. 12 июня, 10ю00 (мск) – лекция по бюджетированию проекта: собственный вклад, поддержка партнеров проекта, формирование сметы проекта на грант Росмолодежи. 15 июня, 10.00 (мск) – лекция по публичным выступлениям. 16-17 июня – индивидуальные консультации с экспертами.

Идею о проведении форума 26 марта поддержал наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» под председательством президента Владимира Путина.

Во Всероссийском конкурсе молодежных инициатив могут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно, являющиеся официальными (подтвержденными) участниками форума. Максимальный размер гранта: 1,5 млн рублей. Участник вправе представить не более одной заявки, содержащей один проект, в номинации «Развитие социальных лифтов».

Напомним, грантовый конкурс молодежных инициатив Росмолодежи является одним из проектов платформы «Россия – страна возможностей». Всероссийский конкурс молодежных проектов является частью Грантового конкурса молодежных инициатив.