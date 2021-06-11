Госпитализирована звезда «Зимней вишни» Елена Сафронова

Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Елена Сафонова в срочном порядке была доставлена в одну из больниц Москвы, сообщают СМИ.

Сафроновой предварительно поставлен диагноз «вирусная пневмония», у нее взяли анализы на новую коронавирусную инфекцию, но результат пока не готов, информирует «Пятый канал».

Елена Сафонова начала сниматься в кино в 1974 году. Первую главную роль она исполнила в 1983 году в картине «Возвращение Баттерфляй», однако всесоюзную известность ей принесла роль Ольги в фильме «Зимняя вишня», вышедшего в 1985 году, где ее партнером был Виталий Соломин.

Также она снималась в таких известных фильмах, как «Где находится нофелет?», «Очи черные», «Катала», «Такси-блюз», «Принцесса на бобах».