 

Госпитализирована звезда «Зимней вишни» Елена Сафронова

11.06.2021, 12:48, Новости дня
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Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Елена Сафонова в срочном порядке была доставлена в одну из больниц Москвы, сообщают СМИ.

Сафроновой предварительно поставлен диагноз «вирусная пневмония», у нее взяли анализы на новую коронавирусную инфекцию, но результат пока не готов, информирует «Пятый канал».

Елена Сафонова начала сниматься в кино в 1974 году. Первую главную роль она исполнила в 1983 году в картине «Возвращение Баттерфляй», однако всесоюзную известность ей принесла роль Ольги в фильме «Зимняя вишня», вышедшего в 1985 году, где ее партнером был Виталий Соломин.

Также она снималась в таких известных фильмах, как «Где находится нофелет?», «Очи черные», «Катала», «Такси-блюз», «Принцесса на бобах».



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