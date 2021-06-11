Мнение: О бедных элсамах замолвите слово

Постоянный читатель прислал письмо в защиту электросамокатов, сокращённо — элсамов. Лично я электросамокаты не люблю — по той же причине, по которой пенсионеры не любят компьютерные игры. Сам я на самокате не езжу, следовательно, это глупость и баловство.

Вместе с тем, будучи последовательным сторонником свободы, я полагаю, что самокатчиков надо как минимум выслушать. Какого-то особого вреда, кажется, от них нет. Публикую письмо:

Наука регулярно делает нам неожиданные подарки. Одним из таких нежданчиков стали элсамы, они же электросамокаты.

Хотя они и появились уже года три как, ни граждане, ни государство к ним оказались не готовы, потому что путь принятия чего-то нового начинается всегда с отрицания.

Начну с достоинств элсамов.

1. Это экологический электрический вид транспорта. И знаете, что самое поразительное? Что нигде, ни в одной статье об ужасных элсамах про это нет ни слова. Потому что экология в России представляет собой культ карго. Когда можно содрать с бизнеса какие-то бабки, о ней вспоминают. Когда депутатам что-то там наобещать надо, внезапно становится важен каждый кустик. Когда дорогущие юристы и управленцы придумывают офигительный план, а давайте разделим наши грязные и чистые заводы в разные холдинги, и в чистый холдинг будем западных инвесторов заманивать (ещё один пример культа карго).

А всё остальное время экологии нет. Потому что если бы была, то департаменты транспорта, отпихивая локтями департаменты экологии делали всё возможное, чтобы элсамов было как можно больше. Но это надо делать и вкладываться, а не драть с бизнеса штрафы, что в логику современного чиновника никак не укладывается.

2. Самокаты существенно разгружают дороги и снижают расходы на их содержание. Самокатчик не едет в машине, не едет в метро, не стоит на бензозаправках. Опять же, нигде ни одного упоминания про это нет.

3. Это один из самых ответственных видов транспорта, потому что при столкновении пешехода и машины водитель поедет дальше, а при столкновении элсама и пешехода райдер элсама останется лежать рядом. Об этом, кстати, напрямую говорят даже в МВД, единственно нормально ведущем себя в последнее время органе власти.

4. Элсамы — это свобода и чувство полёта над дорогой, почти как полёты во сне.

Теперь о недостатках.

1. Основной недостаток элсамов связан с фирмами по прокату элсамов, выдающими их через интернет. Есть мнение, что всё, к чему притрагиваются программисты из больших корпораций, превращается в золото. Придерживаюсь строго обратного мнения, и история с элсамами тому наглядное подтверждение. Раньше элсам можно было купить (задорого) или взять в очень ограниченном количестве мест, причём с обязательным фейс контролем. Ни подростки, ни пьяные, ни пьяные подростки, не могли оказаться на элсамах. А теперь — запросто. И никаких методов ограничения или запрещения для этих действительно опасных категорий не проглядывается.

Можно посмотреть и с другой стороны: пьяный или подросток, когда им запретят элсамы, не бросят пить и не пойдут в библиотеку. Они начнут разрушение другими методами.

2. Второй недостаток и попытки по его обходу воистину напоминают попытки изобрести велосипед. Элсамы движутся быстрее пешеходов, а пешеходам это не нравится. И из-за этого наш местный важный чиновник предлагает запретить элсамам, в частности, обгонять пешеходов.

Это нелепо. Во-первых, при скорости пешехода все подобные средства передвижения, даже велосипеды, теряют устойчивость, вилять и начинают действительно представлять опасность для пешеходов. Во-вторых, не надо изобретать велосипед в прямом смысле слова. Все велосипеды уже 100 лет как обгоняют пешеходов. Дзинь-дзинь и поехали дальше. И да, велосипеды гоняют с теми же скоростями, что и элсамы, быстрее просто не разгонишься, смотри пункт про инфраструктуру ниже. С элсамами то же самое, у них у всех звоночки по умолчанию. Почему бы просто не приравнять элсамы к велосипедам?

3. В России отсутствует и инвалидная, и велосипедная инфраструктура. Полиция не ловит воров элсамов (что там про хвалёные системы распознавания лиц?). По велодорожкам даже в Москве не проехать из одного района в другой. Бордюры хоть и занижены, но всё равно дают приличный удар по рулю, так что руки болят после часа езды. И это в Москве, а в регионах просто караул.

Вообще, почему вдруг все так обеспокоились элсамами, хотя они 3 года с нами? Вдруг новости посыпались как из рога изобилия. МВД пытались как-то успокоить общественность, заявив, что за 2 года погибло по всей России 10 райдеров элсамов, что не сравнимо ни с велосипедными смертями (370), ни и с кровавой жатвой на дорогах (около 20 тысяч). Заметьте, ни велосипедистов, ни дороги не запрещают.

Некоторые чиновники предлагают вообще запретить самокаты на тротуарах, выгнать их на дорогу. Ага! На наши колдобины, когда у элсама колёса в 10 см диаметром. Появятся десятки трупов. Возьмёт ли их на свою совесть предлагающий чиновник? Вряд ли.

Любой новинке в России не повезло, если ей не увлёкся высший чиновник (с теплотой вспоминаю Дмитрия Анатольевича). А раз чиновников, увлекшихся самокатами, нет, на экологию и транспорт всем плевать, руки полностью развязаны для любых закрытий шлагбаумов.

Повторю ещё раз — я не разделяю мнение автора письма, так как у меня нет электросамоката, и так как я не определился ещё окончательно, как к ним относиться. Вместе с тем я могу ответить на вопрос «почему вдруг чиновники озаботились электросамокатами».

Разгадка проста — это называется «спазматический менеджмент». Ни в России, ни в других развитых странах чиновники пока что не умеют держать глаза открытыми, чтобы адекватно реагировать на происходящее. Чиновники постоянно заняты разной аппаратной суетой, поэтому у них нет времени сесть и осмотреться вокруг — осознать, что мир изменился, и что нужно заранее предусмотреть такие-то телодвижения, чтобы избежать проблем в будущем.

Когда происходит какое-нибудь ЧП — вот как с электросамокатами недавно — по большому чиновничьему организму проходит спазм боли, и чиновники дружно бегут тушить пожар.

Было бы очень здорово, чтобы чиновники делали всё заранее, в неспешном рабочем порядке… но, к сожалению, так не происходит. Поставьте себя сами на место чиновника: у него горит здесь и там, надо срочно решать давно перезревшие вопросы. А тут вы приходите такой красивый и предлагаете думать о нарыве, который ещё даже не созрел как следует, и который вскроется даже не завтра, а когда-нибудь потом, через пару лет. Понятно, что вас вежливо развернут в сторону двери. Некогда думать и планировать — надо хватать огнетушитель и бежать туда, где горит прямо сейчас.