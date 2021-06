“Страшно”: Сара Джессика Паркер вернулась в квартиру Кэрри Брэдшоу накануне начала съемок продолжения “Секса в большом городе”

Поклонники культового сериала с нетерпением ждут продолжения “Секса в большом городе” – сериала And Just Like That (“История продолжается…”), съемки которого начнутся со дня на день. Накануне Сара Джессика Паркер, гуляя вечером с мужем по Нью-Йорку, оказалась на пороге того самого дома на улице Перри, где находится дом ее героини Кэрри Брэдшоу со знаменитой лестницей, на которой так много времени провела ньюйоркская писательница. Сара опубликовала фото крыльца у себя в Instagram.

Чистое совпадение? Или “История продолжается…” (And Just Like That). Но мы оказались на улице Перри в ночь перед тем, как все это начнется снова. МПК (Майкл Патрик Кинг, продюсер), поехали! Я очень взволнована, мне страшно! – подписала пост Сара Джессика.

Под публикацией уже есть десятки комментариев, в том числе партнеров актрисы по сериалу, например, Кристин Дэвис, которая тоже призналась, что волнуется перед съемками.

Дом героини Сары Джессики Паркер в Нью-Йорке

О том, что “Секс в большом городе” возвращается, стало известно в начале января, когда Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис представили первый тизер продолжения сериала из кадров Нью-Йорка, где и проходит действие, а также записи в стиле Кэрри Брэдшоу – And Just Like That (“История продолжается…”). Известно, что новые серии будут посвящены отношениям Кэрри, Шарлотты и Миранды, но уже как жительниц Манхэттена в возрасте 50 лет. Проект будет состоять из десяти получасовых эпизодов.

Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис

Будет интересно посмотреть, где и на каком этапе находятся героини, как на них повлияли изменения в обществе. У Миранды и Шарлотты дети уже подростки, а Кэрри пытается справиться с вызовами времени: зрители узнают, как она будет вести социальные сети, в какое русло направит свою карьеру… А еще это про возрождение Нью-Йорка, — сказала Сара Джессика Паркер, скрыв подробности сюжета. Среди тех, кто еще подтвердил свое участие в съемках, актер Джон Корбетт – его персонаж Эйдан, экс-возлюбленный Кэри, появится в нескольких эпизодах шоу. А после стало известно о новом персонаже, который, как обещают продюсеры, украсит сериал. Согласно официальному синопсису, героя зовут Че Диас, он ведет популярный подкаст, постоянным гостем которого станет Кэрри. По описанию персонаж “забавный и не является сторонником какого-либо гендерного выражения”. То есть впервые в истории культового сериала на экране появится небинарный герой, человек, который не чувствует себя ни мужчиной, ни женщиной, и предпочитает, чтоб его называли нейтральным “они”. Ответственную роль квир-комика доверили актрисе Саре Рамирес. В конце мая Майкл Патрик Кинг в беседе со СМИ подтвердил, что главный мужчина в жизни Кэри Брэдшоу Мистер Биг все же появится в продолжении культового сериала.

Я очень взволнован и рад снова поработать с Крисом Нотом в And Just Like That… Как бы мы сделали новую главу “Секса в большом городе” без Мистера Бига? – приводит его слова издание Mirror.

Крис Нот и Сара Джессика Паркер

Напомним, сердца поклонников сериала были разбиты в середине февраля этого года, когда СМИ сообщили, что в съемках не будут задействованы главные мужчины героинь – возлюбленный Кэрри Брэдшоу, мистер Биг, в исполнении Криса Нота и муж Миранды Хоббс, Стив Брэди, в исполнении Дэвида Эйденберга. И хотя появление Дэвида в проекте может еще подтвердиться, то полюбившейся многим героини Саманты Джонс фанаты в продолжении франшизы точно не увидят.