 

В США показали новую версию пикапа Ford F-150

11.06.2021, 12:18, Новости дня
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Бренд Beechmont Ford официально презентовал новую модификацию пикапа Ford F-150, который примерил ретро-стиль.

Данный автомобиль предложен в комбинированном оттенке кузова, а также имеет 17-дюймовые диски и внедорожные покрышки. Распознать новую версию можно по бамперам, порогам и стойкой для грузовой части. Также модель имеет дополнительный лифт для удобного размещения в салоне.

Предполагается, что на изготовление каждого экземпляра потребуется около 1,5 года, однако из-за недостаточного количества требуемых компонентов этот срок может существенно увеличиться. Напомним, ранее производитель презентовал гибридную модификацию пикапа Ford Maverick 2022 модельного года.



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