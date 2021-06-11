В США показали новую версию пикапа Ford F-150

Бренд Beechmont Ford официально презентовал новую модификацию пикапа Ford F-150, который примерил ретро-стиль.

Данный автомобиль предложен в комбинированном оттенке кузова, а также имеет 17-дюймовые диски и внедорожные покрышки. Распознать новую версию можно по бамперам, порогам и стойкой для грузовой части. Также модель имеет дополнительный лифт для удобного размещения в салоне.

Предполагается, что на изготовление каждого экземпляра потребуется около 1,5 года, однако из-за недостаточного количества требуемых компонентов этот срок может существенно увеличиться. Напомним, ранее производитель презентовал гибридную модификацию пикапа Ford Maverick 2022 модельного года.