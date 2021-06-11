Мнение: Истощение Сапожника-3. Анонс

Одна из ключевых проблем современного ТОЛСТОГО человека – что его организм большую часть времени вынужден БОРОТЬСЯ с едой. Как ни парадоксально это звучит. Еды поступает слишком много, ее столько не нужно – и бедный организм напрягает все силы, чтобы придумать, куда все это изобилие РАСПИХАТЬ. Это такая постоянная бомбардировка, которую мы обеспечиваем своим несчастным тушкам своими бесконечными завтраками-обедами-ужинами. Большинство болезней (даже вроде бы далеких от желудочно-кишечного тракта) порождается в конечном итоге тем, что организмы несчастных сапиенсов поглощены сей безнадежной “борьбой с едой” до такой степени, что у них не остается сил и энергии ни на что другое, а “запасы” (которые нахрен не нужны) всё прибывают…

При этом перестать есть СТОЛЬКО человек тоже не может – этому мешают мощнейшие психологические механизмы. Заодно скажу пару слов о “подсчете калорий”, который, я смотрю, до сих пор пользуется бешеной популярностью. Подсчет калорий – это просто пустая трата времени от начала и до конца, поскольку “калории”, которые предлагается “считать”, не имеют никакого отношения к тому, как реально происходит усвоение пищи. Вся эта методика, предложенная чуть ли не в начале 19 века (когда ученый-выдумщик реально СЖИГАЛ продукты питания, вычисляя, сколько при этом выделяется тепла) – не имеет никакого отношения к реальности. Плюньте и забудьте.

В дальнейшем обсудим еще и знаменитую “Фашистскую диету” Крылова – которая, кроме шуток, думаю, сыграла немалую роль в его безвременном уходе. В общем, третья серия сериала “Истощение Сапожника” грядет!