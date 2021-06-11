Ученые обнаружили в мозгу умерших пациентов с болезнью Альцгеймера медь и железо

Ученые, представляющие Кильский университет, обнаружили в мозгу умерших пациентов, которые страдали о болезни Альцгеймера, железо и медь. Выявление элементарных металлов в человеческих тканях поможет в понимании того, как развиваются распространенные нейродегенеративные заболевания.

Речь идет не только о болезни Альцгеймера, но и Паркинсона. По словам экспертов, железо и медь могут встречаться в организме человека в окисленной форме в виде соединений. Однако в мозгу двух умерших пациентов исследователи обнаружили наночастицы металлов в размере 1/10 000 (идентично булавочной головке). Их нашли в «бляшках», которые содержали вредный белок амилоид. Именно его связывают с развитием болезни Альцгеймера. Его накопление происходит в промежутках, расположенных между нервными клетками.

Ученые рассказали о том, что скопление элементарных металлов было «химически восстановлено». В таком состоянии они производят нестабильные атомы, которые для клеток мозга являются токсичными. Дисбаланс железа и меди связывают с риском развития нейродегенеративных болезней и деменции.

Источник: omskpress.ru