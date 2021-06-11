 

Пилот Юрий Сытник объяснил, зачем США очерняют “худший” российский Су-57

11.06.2021, 12:12, Разное
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Пилот Юрий Сытник назвал примером недобросовестной конкуренции публикации экспертов США о российском Су-57. Заслуженный пилот РФ объяснил, почему американские СМИ очерняют самолёт, называя его «худшим».
В последнее время Соединённые Штаты уделяют максимум внимания российским вооружениям и оснащению ее армии. Однако вместе с восхищенными отзывами о гиперзвуковых орудиях, ЗРК и ПВО, встречается и откровенное критиканство. Так, в последних публикациях американские эксперты весьма нелестно оценили российский Су-57. Этот истребитель они назвали «худшим» из воздушных судов подобного класса.

Заслуженный пилот Российской Федерации Юрий Сытник объяснил причины такой риторики. По его мнению, это говорит о применении заокеанскими военными специалистами методов недобросовестной конкуренции. Вся критика соответствующих изданий в США является сугубо попыткой Пентагона очернить своего главного конкурента. Им во что бы то ни стало необходимо как-либо оправдать расходы на свои летательные аппараты. А траты Минобороны Вашингтона, как известно, огромные, что может вызвать недовольство налогоплательщиков.

Между тем, именно стелс-истребитель F-35 воздушных сил США неоднократно был признан провальным. Однако и далее Пентагон пытается навязать самолёт другим государствам. Для этого критикой российского истребителя отвлекается внимание от собственных проблем. Что же до Су-57, то он во многом превосходит любые аналогичные суда, выпускаемые зарубежным странами, в том числе, пресловутые F-22 и F-35. Как пишет «Слово и дело», подобный вброс все же не связан со встречей Джо Байдена и Владимира Путина.

Источник: slovodel.com



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