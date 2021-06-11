 

Полина Гагарина: «Я никогда не пойду на интервью к Ксении Собчак»

11.06.2021, 12:12, Разное
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Ксения Собчак, которая вела премию «Муз-ТВ» спросила у Полины Гагариной, которая шла по красной дорожке, когда она придет к ней на интервью. В личной беседе певица отшучивалась, а журналистам за кулисами заявила категорично, что этого не будет никогда.
Причину такого решения Полина Гагарина объяснять не стала. По ее словам, она не хочет ходить на интервью, а «особенно к Ксении Собчак». Сама журналистка пошутила, что «она не кусается», а певица парировала в ответ, что «хочет, чтобы укусила». Ксения Собчак заявила, что все равно продолжит приглашать знаменитость на интервью, но только если ее персона будет оставаться интересной. Ведущая премии «Муз-ТВ» улыбнулась и сказала, что «звезды уходят и приходят, а Собчак – остается».

В своем микроблоге Instagram Ксения Собчак опубликовала совместное фото с известным блогером Анастасией Ивлеевой. Журналистка написала, что у них было интересное обсуждение, поэтому многие фолловеры предположили, что ей удалось взять интервью у своей коллеги.



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