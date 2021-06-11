НАТО был бы сильнее, если бы Украина и Грузия стали членами Альянса – Яценюк

“Что бы случилось, если бы Украина была членом НАТО, начиная с 2008 года? Если бы Украина была членом НАТО, Россия никогда бы не захватила Крым, […] никогда бы не осуществила акт военной агрессии против Украины на территориях Донецкой и Луганской областей, […] никогда бы не сбила самолет МН17 своей российской ракетой над украинской территорией, […] тысячи украинцев с оружием в руках не погибли бы за нашу страну. Потому что Россия никогда бы не пошла на акт военной агрессии против Украины”, – сказал Яценюк.

Он считает, что членство Грузии в НАТО также не позволило бы РФ нарушить ее территориальную целостность.

“Если бы Украина и Грузия стали членами НАТО, НАТО был бы сильнее”, – заявил экс-премьер-министр Украины.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года состоится саммит НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что на саммите страны – члены Альянса будут “принимать решения по содержательной и перспективной стратегии НАТО-2030”, чтобы противостоять “агрессивным действиям России, угрозам терроризма, кибератак, новых и разрушительных технологий, влиянию изменения климата на безопасность и подъему Китая”.

В Офисе президента отмечали, что Украина не будет принимать участие в саммите НАТО, но вопрос предоставления Киеву ПДЧ в НАТО на нем обсудят.

Ожидается, что на саммите Альянса его лидеры сделают заявление, в котором подтвердят политику “открытых дверей” для Украины и Грузии. Но консенсуса о предоставлении Украине ПДЧ пока нет, отмечал 7 июня заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

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