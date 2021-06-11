“Спустя два часа начало “гореть” лицо”. Падалко после вакцинации от коронавируса рассказала о самочувствии

“Где-то спустя два часа у меня начало “гореть” лицо – знаете, предпростудное состояние, когда кажется, что у тебя температура. Я подумала, что это уже начинается. Но спустя полтора часа все прошло, ничего не было – ни температуры, ни ломки”, – заявила ведущая.

По словам Падалко, в месте укола нет каких-либо болезненных ощущений.

Скриншот: marichkapadalko / Instagram

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

По состоянию на 11 июня в Украине сделали почти 1,6 млн прививок, вторую дозу получили 204 тыс. человек.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

Падалко вакцинировалась китайской вакциной CoronaVac. Вторую дозу она планирует получить спустя три-четыре недели.

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