Томиленко: В Украине едва ли не впервые дела, касающиеся безопасности региональных журналистов, поставили на контроль Офиса генпрокурора

По инициативе генерального прокурора заслушан отчет о ходе расследования убийства журналиста Вадима Комарова.

Среди резонансных преступлений, которые на приоритетном контроле в Офисе генерального прокурора – это дела об убийстве журналистов. Это отметили в Офисе генпрокурора на встрече с представителями Национального союза журналистов Украины.

В частности, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сделала акцент на необходимости создания платформы сотрудничества по расследованию преступлений против журналистов, в рамках которой будут действовать рабочие группы, где постоянно будет заслушиваться ход расследования дел о препятствовании правам журналистов.

По инициативе генпрокурора вчера состоялся отчет о ходе расследования убийства журналиста Вадима Комарова, который был убит в Черкассах два года назад. Несмотря на все усилия правоохранителей, на сегодняшний день не установлен ни подозреваемый, ни заказчик убийства.

Едва ли не впервые дела, касающиеся безопасности региональных журналистов, ставятся на контроль Офиса генпрокурора. Дело в отношении журналиста Вадима Комарова – последнее убийство работника СМИ в Украине, 20 июня будет два года со дня смерти журналиста.

Руководитель Черкасской прокуратуры Александр Воронин отчитался, что убийство черкасского журналиста Вадима Комарова (нападение произошло 4 мая 2019 года, а умер журналист результате полученных травм 20 июня того же года в больнице) стало для него одним из приоритетных после назначения на должность.

“Это уголовное производство мной лично заслушивалось шесть раз. Работа была проведена большая, мы сотрудничаем с Нацполицией. Было проведено более 1700 допросов, 25 экспертиз (сложные, в частности, судебно-медицинские, молекулярные, комплексные и т.д.), проведено более 200 негласных следственно розыскных действий. В день преступления было установлено движение самого потерпевшего. Мы отработали более 1000 телефонных звонков. Наверное, первая и основная причина, которая не дает нам результатов по расследованию этого уголовного производства – это, к сожалению, позиция потерпевших, родственников Комарова. Когда мы уже через несколько дней пришли с постановлением суда на обыск, оказалось, что все материалы и рабочие записи господина Комарова в компьютере были уничтожены. Найти материалы, с которыми бы работал журналист в канун нападения, не удалось. В удаленной технике нашли более 42 тыс. файлов, но это в основном личные файлы, а вот блокнота, рабочих записей не нашли”, – сообщил Александр Воронин.

Процессуальный руководитель по делу Вадима Комарова, заместитель начальника отдела Черкасской облпрокуратуры Виктория Дидич сообщила, что после нападения на Вадима Комарова было изъято по ходу его маршрута 44 видеозаписи камер наблюдения, на 17-ти из которых, вероятно, был зафиксирован преступник. Человек, который шел за Комаровым, курил сигареты, поэтому были изъяты окурки по маршруту для определения генетических признаков. Был составлен фотопортрет предполагаемого преступника и психологический портрет преступника, проведено 25 экспертиз, однако некоторые можно было проводить только в Киеве, что замедляло работу экспертиз.

Анализ мобильных соединений по маршруту журналиста и возможного преступника позволил выделить соединения, которые действовали на территории правонарушения именно в тот день и не действовали в другие дни. Все абоненты были установлено, а это более сотни абонентов. Среди этой массы было выделено 33 человека мужского пола, подпадающие под описание предполагаемых преступников. У указанных лиц были отобраны биологические связи, но результатов это не дало.

В то же время Виктория Дидич также указала на препятствование родных лиц Вадима Комарова. Ведь следователи хотели выяснить, какую именно публикацию анонсировал журналист 3 мая 2019 года, за день до нападения на него. Но семья пострадавшего уничтожила все данные, мотивируя тем, что они не хотели, чтобы их личные данные распространялись в органах досудебного расследования. В итоге среди версий и мотивов прокуратура отвергла преступление с целью завладения имуществом, отвергла преступление на почве внезапной неприязни, но оставила мотив – преступление с целью мести за профессиональную деятельность. В контексте этого допрошено более 60 чиновников Черкасского горсовета.

В общем курирует дело Комарова в черкасской прокуратуре первый заместитель руководителя Черкасской областной прокуратуры Остап Сидор, а в Офисе генпрокурора – заместитель начальника департамента Офиса генпрокурора Олег Пелепюк.

Заместитель генерального прокурора Игорь Мустеца во время встречи отметил, что сейчас в прокуратуре выделены восемь наиболее актуальных дел по преступлениям против журналистов, по которым будут проведены отдельные слушания. Также он выразил готовность по предложениям НСЖУ увеличить количество кейсов преступлений против работников СМИ для отчетности на высшем уровне.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подчеркнула необходимость информирования общественности о ходе подобных резонансных дел, сказав, что нет смысла ничего замалчивать. Кроме того, в планах также подписание меморандума о взаимодействии и сотрудничестве между СМИ и органами прокуратуры и проведение совместных учебных мероприятий по работе прокуроров, чтобы улучшить уровень взаимодействия и чтобы журналисты имели полный доступ к правосудию. Кроме того, к важным резонансным делам готовы будут привлекать представителей органов досудебного расследования, а это и СБУ, и МВД и тому подобное.

“Мы сейчас действительно хотим изменить сознание прокуратуры, чтобы быть открытыми к СМИ и чтобы все понимали важность нашей работы, – отметила Ирина Венедиктова. – Вообще хотим, чтобы мы были в одном правовом поле – Нацполиция, прокуратура и суды. И чтобы доступ к правосудию был у всех одинаковый”.

Публично и акцентировано прогресс в делах по расследованию преступлений против журналистов должен освещаться путем регулярных публичных отчетов прокуроров и представителей Нацполиции и МВД. Это может сдерживать проявления новых атак на журналистов.

Участие в специальном совещании в Офисе генпрокурора, кроме руководства центральной и черкасской прокуратуры, приняли также первая секретарь НСЖУ Лина Кущ, профессор, президент Академии украинской прессы Валерий Иванов, руководитель международных проектов НСЖУ Никита Головченко и ответственный редактор интернет-издания “Прочерк” (Черкассы) Назарий Вивчарик.

Инициативой оперативно провести отчет о ходе расследования убийства журналиста Вадима Комарова генеральный прокурор Ирина Венедиктова отреагировала на мой комментарии во время ток-шоу “Право на власть” (студия “1+1”) на прошлой неделе. Телевизионный эфир ток-шоу был специально посвящен усилиям в расследовании убийств украинских журналистов – Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета и Олеся Бузины.

Источник: Sergiy Tomilenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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