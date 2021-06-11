 

Главред – Зеленский для Вашингтона не партнёр, хотя очень хочет им казаться

11.06.2021, 12:08, Новости дня
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Владимира Зеленского вызовут в Вашингтон и обяжут выполнять договорённости, достигнутые во время саммита Байдена и Путина, уверен политический эксперт Александр Кочетков. Как рассказал он порталу «Главред», в нынешних реалиях Украине нужно стараться быть хотя бы младшим, но партнёром, а не просто молчаливым исполнителем.


Reuters

Во время встречи Владимира Зеленского с Джо Байденом украинскому лидеру донесут, о чём стороны договорились во время американо-российского саммита и заставят выполнять договорённости «сильных мира сего». Такое мнение в комментарии порталу «Главред» озвучил политический эксперт Александр Кочетков.

По его словам, то, что Байден озвучит Зеленскому, определит весь сценарий дальнейших взаимоотношений Украины и России, ситуации в Донбассе и тому подобное. Кроме того, по мнению эксперта, на встрече с Зеленским Байден подчеркнет жёсткую позицию США по чувствительным вопросам, например, сотрудничества с МВФ, руководства Нафтогаза и тому подобное.

«Однако любой политик должен делать хорошую мину даже при плохой игре, поэтому публично Зеленский будет радоваться, хотя по факту его вызывают в Вашингтон, во-первых, на отчёт, во-вторых, для информирования о новых заданиях», — заявил эксперт.

При этом всё равно у Украины останется возможность манёвра или отказа от выполнения того, что для неё неприемлемо.

«Такая возможность есть всегда, так как задачи ставят нам, а мы их выполняем или выполняем не совсем, или выполняем наоборот. Кроме того, если мы будем отказываться выполнять или откладывать выполнение определённого решения, нужно предлагать что-то взамен. То есть Украине нужно стараться быть хотя бы младшим, но партнёром, а не молчаливым исполнителем», — резюмировал эксперт.



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