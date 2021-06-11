Das Erste – правоэкстремистские чаты и детская порнография — во Франкфурте расформировали отряд спецназа

Министр внутренних дел германской земли Гессен объявил о расформировании отряда особого назначения полиции Франкфурта, пишет Das Erste. Члены отряда обменивались правоэкстремистскими материалами в чатах мессенджеров, об этом знало начальство — и не вмешивалось. Кроме того, один из полицейских попал под наблюдение следователей из-за распространения детской порнографии.

Это радикальный шаг. Министр внутренних дел Гессена объявил о расформировании отряда особого назначения полиции Франкфурта. По его словам, ненадлежащее поведение совершенно недопустимо и делает роспуск подразделения неизбежным.

ПЕТЕР БОЙТ, министр внутренних дел Гессена: Когда отряд особого назначения находится на задании, очень часто речь идёт о жизни и смерти. Тогда сотрудники отряда должны иметь возможность полагаться друг на друга вслепую. Но как бы ни была важна сплочённость для этих подразделений, она никогда не должна приводить к неверному толкованию понятия «честь мундира».

Следователи взяли под наблюдение одного члена отряда из-за распространения детской порнографии. Изначально были обнаружены чаты, в которых полицейские обменивались правоэкстремистскими материалами. В группу также входили три старших сотрудника, однако они ни разу не вмешались. Теперь группе экспертов предстоит реорганизовать отряд.

ШТЕФАН МЮЛЛЕР, глава полицейского управления Западного Гессена: Мы ожидаем от них высоких моральных устоев и прочного ценностного фундамента. Моя группа экспертов и я тщательно изучим нежелательные изменения в отряде особого назначения полиции Франкфурта. Мы рассмотрим структуру управления в деталях и выработаем конкретные предложения по реструктуризации.

Министр внутренних дел заявил о необходимости комплексной перезагрузки. Для этого, по его словам, нужно основательно проверить, как отбираются члены отряда особого назначения и как долго они в нём служат.

Дата выхода в эфир 10 июня 2021 года.