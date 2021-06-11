Устойчиво трудные отношения — Politico об истории недоверия Байдена к Путину

С тех пор, как Джо Байден был ещё сенатором, у него выработалось чувство недоверия к Владимиру Путину, которое существует уже 20 лет. Как пишет Politico, сегодня РФ и США конфликтуют буквально по всем направлениям, поэтому не стоит ждать от встречи в Женеве каких-то серьёзных соглашений, и стороны ограничатся лишь обсуждением широкого круга спорных вопросов и областей возможного сотрудничества.



Reuters

Когда Джордж Буш впервые встретился с Владимиром Путиным, он был очарован, назвал нового российского лидера «очень откровенным и надёжным», и даже заявил, что «почувствовал его душу». Однако, как пишет Politico, у одного сенатора-демократа из Делавэра реакция была совершенно иная.

«Я не доверяю Путину. Будем надеяться, что президент выражался образно, а не по существу», — заявил Джо Байден вскоре после саммита Буша и Путина, прошедшего в июне 2001 года в Словении. И вот по прошествии 20 лет, когда сам Байден уже стал президентом США, Вашингтон твёрдо придерживается такой оценки российского президента.

Как продолжает издание, все публичные комментарии Байдена о Путине за последние два десятилетия, а также рассказы действующих и бывших американских руководителей должны убедить всех, что президент США с глубоким недоверием относится к «этому бывшему сотруднику КГБ».

В феврале 2000 года, когда Путин был ещё исполняющим обязанности президента и вёл войну в Чечне, Байден заявлял, что пока неясно, «кто такой Путин, и насколько он предан демократическому правлению и нераспространению». Однако год спустя, усомнившись в хвалебной характеристике Путина, которую ему дал Буш, Байден снова высказал свои опасения.

«Первая встреча президента с российским президентом Владимиром Путиным, по всей видимости, была позитивной и конструктивной, и она открыла новую главу в российско-американских отношениях. Но я хотел бы предостеречь администрацию от чрезмерного оптимизма в отношении Путина и его намерений. После его прихода к власти РФ демонстрирует тревожную тенденцию отнюдь не демократического поведения», — заявил Байден.

В 2004 году Байден и ещё 100 с лишним специалистов по внешней политике подписали письмо на имя Буша и европейских лидеров, в котором обвинили Путина в подрыве демократии в РФ под предлогом борьбы с терроризмом. В конце 2006 года Байден, задумавшийся о борьбе за президентский пост, поднял вопрос о том, по праву ли РФ входит в G8.

«Россия все больше и больше уходит в сторону олигархии. Путин консолидирует власть. Он занимается этим последние шесть лет. Думаю, РФ все больше отдаляется от подлинной демократии и рыночной системы, переходя к командной экономике и самовластию», — заявил Байден в 2006 году, давая интервью Fox News.

В августе 2008 года, когда кандидат в президенты от Демократической партии Обама хотел сделать Байдена напарником по гонке, тот посетил с визитом Грузию.

«Я уехал из этой страны, убежденный в том, что вторжение РФ в Грузию может быть… одним из самых важных событий в Европе после краха коммунизма», — отметил Байден в своем заявлении и призвал США срочно направить в Грузию помощь.

Но когда Байден спустя несколько недель после прихода к власти вместе с Обамой в 2009 году неожиданно сделал крутой разворот, заговорив в другой тональности, это вызвало определённое удивление. В своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности Байден вдруг заявил: «Пора нажать кнопку перезагрузки и заново проанализировать те многочисленные области, где мы можем и должны сотрудничать с Россией». Впрочем, отмечает издание, Байден и в тот период улучшения отношений в своей речи о перезагрузке признал, что между двумя странами есть серьёзные разногласия.

В первый президентский срок Обамы Байден лично встречался с Путиным, который в то время занимал должность премьер-министра России. Байден позже рассказывал журналистам, что в ходе встречи в Москве в марте 2011 года он обратился к Путину и сказал: «Господин премьер-министр, я смотрю вам в глаза и думаю, что у вас нет души». По словам Байдена, Путин улыбнулся и ответил: «Мы понимаем друг друга».

За следующие десять лет 10 лет у Байдена появилось ещё больше причин не доверять Путину, поскольку РФ и США конфликтуют буквально по всем направлениям, начиная с войны в Сирии и кончая предполагаемым российским вмешательством в американские выборы. И хотя предстоящий саммит даёт обеим сторонам шанс изложить свои позиции и пожелания, не стоит ждать, что после однодневной встречи появятся какие-то серьёзные соглашения. Скорее, стороны ограничатся обсуждением широкого круга спорных вопросов и областей возможного сотрудничества, а самым важным пунктом в повестке, скорее всего, станет «стратегическая стабильность», которая обычно обозначает контроль ядерных вооружений.

«Сейчас не 2009 год. Мы не испытываем никаких иллюзий по поводу обширной основы сотрудничества между нашими странами, что, как мне кажется, давало импульс тогдашнему подходу. Мы видим в этом саммите важный инструмент для урегулирования устойчиво трудных отношений», — рассказал изданию высокопоставленный чиновник из администрации Байдена.