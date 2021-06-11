Скандалы: «Шьём дело»

Как следователи «работали» с инспектором ГИБДД Александром Гусевым, застрелившим под Новосибирском опасного нарушителя

В подразделении Следственного комитета по Новосибирской области продолжается служебная проверка, которую организовал председатель СКР Александр Бастрыкин. Поводом для этого послужила история инспектора ГИБДД Александра Гусева, ставшего фигурантом уголовного дела за то, что застрелил 19-летнего местного жителя, представлявшего опасность. Гаишник уже освобождён, а против друзей погибшего возбуждено дело. Лайфу стали известны некоторые подробности: ревизоры проверяют информацию о том, что следователи оказывали на Гусева давление, пытались сменить его адвоката, доводили до состояния, когда он терял внимание, и не реагировали на дебоширов, которые угрожали гаишнику расправой. Это закончилось тем, что сейчас Гусев измотан и находится в подавленном состоянии.

После трагического выстрела 28 мая 2021 года в Мошковском районе Новосибирской области события для старлея Александра Гусева стали развиваться по худшему сценарию. Все обстоятельства инцидента и поведение нарушителей указывали на то, что дело нужно возбуждать по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Однако сотрудники Главного следственного управления СКР по Новосибирской области арестовали Гусева и предъявили ему обвинение по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

После того как 19-летний дебошир Векил Абдуллаев скончался, дело переквалифицировали: статью 118 заменили на более тяжкую — 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Напомним, около 10 вечера 28 мая на 56-м километре автодороги Р255 «Сибирь» инспекторы ГИБДД Александр Гусев и Денис Букин попытались остановить тонированную белую «тойоту», однако машина лишь увеличила скорость и промчалась мимо поста ДПС. Полицейские бросились в погоню и в итоге смогли догнать автомобиль.

Из остановившейся «тойоты» выбежали несколько человек, одного из которых инспекторам удалось задержать. Увидев, что товарища ведут к патрульной машине, сбежавшие вернулись и попытались его отбить.

Абдуллаев бросился на Гусева с кулаками, а ещё один, предположительно, Руслан Курбанов, стал снимать происходящее на камеру своего смартфона. На кадрах этой съёмки отчётливо видно, что Гусев достал табельное оружие, отбиваясь от Абдуллаева. Во время борьбы гаишник выстрелил в дебошира. 30 мая тот скончался.

Хитрость и угрозы

Арест гаишника за то, что тот остановил выстрелом опасного нарушителя, вызвал бурную общественную реакцию. Когда глава СКР Александр Бастрыкин узнал о том, как квалифицировали дело его новосибирские подчинённые, он устроил им разнос. Сейчас в региональном главке идёт служебная проверка, по результатам которой возможны увольнения, дисциплинарные наказания и даже уголовные дела.

Лайф выяснил, что у проверяющих есть информация о том, как новосибирские следователи пытались сделать Александра Гусева и его напарника виновными. Сейчас эти данные тщательно изучаются.

Например, первоначально следователи якобы успокаивали гаишника — мол, не бойся, твои действия были правомерными. Однако затем начались странности. В первый же день у Гусева изъяли удостоверение, служебный телефон и всё, что у него было при себе. Вещи упаковали в конверт, который якобы опечатали некорректно. Следователи разрешили только один звонок адвокату, но при этом якобы поставили условие, что, если инспектор выберет сам защитника, а не возьмёт рекомендованного ими, его задержат.

Во время допроса полицейский хотел воспользоваться статьёй 51 Конституции России, которая позволяет не свидетельствовать против себя и близких, но на него стали оказывать давление. Якобы следователи запугивали его тем, что в случае отказа от дачи показаний его арестуют. Все заявления Гусева о том, что он плохо себя чувствует, во внимание не принимались. Кроме того, сотрудники СК якобы настаивали, чтобы инспектор дал заранее подготовленные для него показания. Их смысл в том, что он незаконно применил служебное оружие. Офицер не сдался, и его отправили в изолятор временного содержания.

В это же время под давление попал и напарник инспектора — лейтенант Денис Букин. По словам источника Лайфа, в протокол его допроса почему-то попали лишь показания, которые можно было использовать против Гусева.

В региональном Следственном комитете провели очную ставку между Гусевым и приятелями погибшего — Курбановым и Исмаиловым. Прямо в кабинете следователя они стали оскорблять гаишника и показывали жестами, что отрежут ему голову. Следователь якобы это видел, но никак не отреагировал.

5 июня Гусева и Букина вызвали на следственный эксперимент по эпизоду об оскорблении и применении силы в отношении представителя власти, который длился весь день. Полицейские вернулись уставшими. Около 11 часов вечера их позвали на подписание протоколов, но содержание отличалось от того, что они говорили. Кроме того, речь там шла о применении оружия, что не относилось к данному эпизоду.

В частности, там указывалось, что якобы Гусев застрелил человека, нажав на спусковой крючок, а его напарник не видел выстрела. Таким образом пытались получить доказательства вины Гусева. Следователю пришлось трижды переделывать протоколы, прежде чем напарники согласились их подписывать. На всякий случай Гусев после подписи даже сфотографировал протокол.

6 июня Гусева вызвал уже другой следователь для отсмотра записей с камер видеонаблюдения. Однако первым делом он стал убеждать инспектора сменить адвоката — якобы его защитник некомпетентен и лишь хочет прославиться. Есть информация, что следователь продолжал давить на Гусева, дескать, тот не имел права доставать оружие. Гусев предупредил следователя, что, если тот будет свои домыслы вписывать в протокол, он его не подпишет, а прямо из кабинета запишет на свой смартфон видеообращение к общественникам.

Источник Лайфа рассказал, что после освобождения Гусев до сих пор не может прийти в себя, он морально измотан, чувствует себя плохо.

Друзья-разбойники

В рамках уголовного дела о применение насилия в отношении представителя власти были задержаны приятели Абдуллаева — Элькин Исмаилов и Руслан Курбанов.

Как выяснилось, у обоих есть криминальный опыт. В октябре 2020 года в Новосибирске они избили и ограбили мужчину, который сделал им замечание о неправильной парковке. Он тогда получил черепно-мозговую травму и перелом носа.

— По указанным фактам в феврале 2021 года УМВД по Новосибирской области возбуждено уголовное дело, однако в связи с неустановлением лиц, причастных к преступлению, его расследование было приостановлено, несмотря на наличие очевидных данных и технических возможностей для оперативного установления личностей нападавших, — сообщили представители Следственного комитета.

Теперь старое дело возобновили, потому что пострадавший узнал обидчиков, увидев в Интернете тот самый ролик с инцидентом в Мошковском районе Новосибирской области.

Евгений Кузнецов, Леонид Хромов